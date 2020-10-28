Указ главы Республики Башкортостан от 27 октября 2020 года № УГ-463 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), в том числе, в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также использовать перчатки;";

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).";

3) пункт 23 (Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан осуществлять контроль за соблюдением) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"- проведения мероприятий по дезинфекции, проводимых юридическими лицами, ИП, самозанятыми;";

4) пункт 26 (органам исполнительной власти Республики Башкортостан) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"- усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима;";

5) абзац седьмой пункта 28 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- организовать патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях разъяснения обязательности ношения масок, соблюдения социального дистанцирования, выполнения иных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции;";

6) пункт 31 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней);".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 28 октября 2020 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







