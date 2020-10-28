Бывшие противники: как Т-34-85 и PzKpfw IV встретились на параде в Сирии

Во второй половине 50-х годов в танковых подразделениях сирийской армии на вооружении одновременно находились бронемашины, разработанные в СССР и Германии. Это знаменитые Т-34-85 и их противники в годы Великой Отечественной войны - PzKpfw IV.

Эти танки вместе участвовали в учениях, парадах, а в 60-е годы стали воевать в одном строю.

"Четверки" попали на Ближний Восток из Чехословакии. Всего закупили около шести десятков единиц. Интересно, что на часть "панцеров" установили зенитные 12,7-мм пулеметы ДШК. Их как раз можно увидеть на фотографиях торжественного марша по улицам Дамаска.

В ЧССР были закуплены и 32 самоходные артиллерийские установки StuG III, которые также в качестве дополнительного вооружения получили крупнокалиберные пулеметы, но уже итальянского производства.

Эти САУ, как Т-34-85 и PzKpfw IV, участвовали в Шестидневной войне 1967 года на Голанских высотах, однако без особого успеха. Они понесли в боях серьезные потери. Некоторые из таких машин достались Израилю в виде трофеев.

В 70 и 80-е годы "тридцатьчетверки" продолжили службу в сирийской армии уже в виде самоходок. С них демонтировали башни с 85-мм пушками и установили 122-мм гаубицы Д-30. В таком виде они сражались в 1982 году в ливанской долине Бекаа. Позже их стали выводить в резерв, заменяя на 2С1 "Гвоздика".