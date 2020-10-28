Четыре российские подлодки включили в топ самых опасных субмарин мира

Сразу четыре российские подводные лодки вошли в первую пятерку рейтинга самых опасных субмарин в мире. Всего в списке, составленном экспертом по военно-морским силам Х.И.Саттоном, их 53, причем встречаются в нем как современные модели, так и подлодки времен Второй Мировой войны.

В основе рейтинга - мощность вооружения подводных лодок, их максимальная боевая нагрузка. Итоговый балл складывается как сумма количества торпедных аппаратов, количества торпед в отсеке, а также ракет, запускаемых из установок вертикального пуска. Рейтинг предполагает, что все возможные "слоты" заняты. Во многих случаях, подчеркивает автор, это нереально. Подлодки, вооруженные мелкокалиберным оружием, при составлении списка не учитывались, как и те, что несут межконтинентальные баллистические ракеты.

В результате на первом месте с общей суммой 174 балла и большим отрывом от конкурентов оказались американские подлодки класса Ohio. В "неядерной" комплектации они могут нести на себе сразу 154 крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk (остальное приходится на торпеды), отсюда и результат.

На втором и третьем местах расположились российские подлодки проектов "Ясень" и "Антей" соответственно, набравшие 72 (10 + 30 + 32) и 52 (6 + 22 + 24) балла. Правда, в случае с "Ясенями" автор посчитал ракеты по минимуму - 32 "Оникса". Хотя модификация "Ясень-М" предполагает наличие уже 40 таких ракет, либо же 50 "Цирконов" или "Калибров".

На четвертом месте вновь представитель ВМС США - субмарины класса Seawolf, несущие до 50 торпед или ракет, запускаемых также из торпедных аппаратов. А пятое место поделили сразу две российские подводные лодки - проектов "Акула" и "Барракуда". Обе получили по 40 баллов.

Также в рейтинг вошли различные британские, французские, немецкие, шведские, китайские подлодки, а замыкают список представители Ирана, Италии, Южной и Северной Кореи.