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28 октября 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 282 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 г. № 183, от 23 июля 2020 г. № 198, от 5 августа 2020 г. № 205, от 3 сентября 2020 г. № 221, от 30 сентября 2020 г. № 262) следующие изменения:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"с 19 октября по 1 ноября 2020 года;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 2 ноября по 15 ноября 2020 года;

с 16 ноября по 29 ноября 2020 г. с возможным последующим прод­лением.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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