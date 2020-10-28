Десять лет назад Сергей Капков руководил проектом Романа Абрамовича "Национальная академия футбола". Фонд занимался футбольной академией в Тольятти, финансировал контракт Гуса Хиддинка с РФС. Сейчас Капков директор Московского центра урбанистики, но продолжает следить за футболом, как он говорит, в качестве болельщика.

В своем интервью Сергей Капков объясняет:

* почему Станиславу Черчесову нет альтернативы в сборной

* будет ли еще у национальной команды тренер-иностранец

* почему парк, который построил Сергей Галицкий в Краснодаре возле стадиона, один на всю страну

* почему "Зенит" - Папа Римский русского футбола

* зачем строить Гагаринский парк в степи Саратовской области

На днях Капков выступал на форуме "Таврида", где говорил про важность создания культурных кластеров в регионах, о том, что в их развитии должны быть заинтересованы местные власти. Иначе люди продолжат уезжать в Москву, Петербург или вообще из страны.

Что вас еще связывает с футболом?

Сергей Капков: Сейчас считаю себя болельщиком, мне нравится как играет сборная. Думаю, это и часть нашей работы.

Судя по последним матчам сборной, есть ощущение, что матчи команды не вызывают такого интереса, как матчи клубов. Болельщики заелись?

Сергей Капков: Спад интереса связан с общим эмоциональным фоном, на который влияет Covid, изоляция и экономические проблемы. Но это временно. Количество болельщиков растет. Не могу сказать, что сборная для этого все время должна выигрывать. Если национальная команда правильно разговаривает с людьми, уверен, эта тенденция продолжится. Мне кажется, РФС продолжает политику развития футбола, сохраняет наследие чемпионата мира.

Про наследие. После чемпионата мира переживали, что будет со стадионами. Но все задействованы - даже в Саранске, пока там играет "Тамбов". А не играют, что удивительно, только в "Лужниках".

Сергей Капков: А чем загрузить этот стадион?

Финалы Кубка России, Суперкубок, матчи сборной, которая играет на ЦСКА и "Динамо".

Сергей Капков: Возможно, вы правы. Но такая ситуация сложилась еще и потому, что раньше в "Лужниках" проводили свои матчи "Спартак" и ЦСКА, у которых не было своих стадионов, теперь у них есть свои арены.

В "Лужниках" почти год не играли в футбол. А сборная вообще не появлялась здесь ни разу после легендарного матча с Испанией на ЧМ.



Заехал посмотреть, как там стадион и газон, где 10 октября Россия сыграет с Шотландией.



Попал на водные процедуры. pic.twitter.com/4vnckHjKQY — Артем Локалов (@lokalov) September 27, 2019

Вы общаетесь с Гусом Хиддинком?

Сергей Капков: Сейчас уже нет. Приветы передаем. С днем рождения друг друга поздравляем.

Сборную России еще будет тренировать иностранец?

Сергей Капков: Это пройденный этап. Во всяком случае, сейчас альтернативы Черчесову нет. Он на своем месте и общество не готово к тому, что вдруг придет иностранец. Ведь в свое время, когда приглашали Гуса, делали это, потому что уже попробовали всех своих.

Добрый Гус и генерал Черчесов. Можете сравнить их команды?

Сергей Капков: Сейчас другое поколение ребят, у них совершенно новый стиль взаимоотношений. Хотя Гус мог наорать, как Черчесов. Но тут дело еще и в том, что происходит вокруг команды. Когда мы начинали работать со сборной, не было премиальных у футболистов. Все время приходилось заниматься выклянчиванием поля для сборов. Сейчас вся инфраструктура есть, с деньгами все понятно. И выбор футболистов шире стал.

То есть сборная России больше не бедный родственник.

Серге Капков: Витрина, конечно.

Академия имени Коноплева в Тольятти, которую финансировала Национальная академия футбола и откуда вышли Алан Дзагоев, Илья Кутепов, Роман Зобнин - больная тема?

Сергей Капков: Жаль, что там все закончилось. Местные власти попросили академию себе, им казалось, что они будут ее лучше финансировать, иметь больше талантливой молодежи и утолять свое тщеславие. Но не получилось.

В истории сборной было много топовых матчей. Какой ваш любимый? Ответы – в реплаях 👇#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/vwxqo7mrIR — Сборная России (@TeamRussia) October 27, 2020

Вы же понимали, что так и будет?

Сергей Капков: Почему? Губернатор Меркушкин - на тот момент он руководил Самарской областью - любил футбол, много сделал для его развития в Мордовии. Нам казалось, он сможет...

За 10-12 последних лет в России появились футбольные управленцы, работу которых вы можете выделить?

Сергей Капков: Я выделю клубы, а не конкретных людей. Мне кажется, "Локомотив" правильную политику проводит. У них у первых появился современный стадион, они всегда уделяли внимание привлечению болельщиков на трибуны, кто бы ни руководил клубом. В ЦСКА все понятно - клуб держится на Евгении Ленноровиче (Гинере - прим. "РГ").

Разве уже не на Максиме Орешкине?

Сергей Капков: Имею в виду оперативное управление. Да, есть еще Роман Бабаев, конечно. Что в "Динамо", не понимаю, хотя у них хорошая инфраструктура. "Спартак" зависит от мнения владельца. Сегодня оно такое, потом другое. Поэтому я выделяю "Локо", где акционер один в лице РЖД.

А Сергей Галицкий?

Сергей Капков: Один из лучших футбольных менеджеров России. Уважаю его и футбольные, и архитектурные проекты.

Почему парк, который он построил возле стадиона, исключение из правил? Почему такого больше нет в России?

Сергей Капков: Потому что Галицкий единственный, кто умеет так делать.

⚡Друзья, лучшую новость просто сложно придумать! И я с удовольствием делюсь ею с вами

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Сегодня в тестовом режиме в парке открылись спортплощадки 🙌



Подробности читайте в Инстаграм @officialparkkrasnodar

⠀#ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ПятаяОчередь pic.twitter.com/lkJkoePXFA — ParkKrasnodar (@ParkKrasnodar) August 17, 2020

И потому, что строил на свои, а не на государственные деньги?

Сергей Капков: Он рачительный хозяин. Некоторые ведь тоже пытались, но частная инициатива, поддержанная собственными деньгами, действительно будет лучше государственной. Это тоже закон рынка. То, что Галицкий делает не только для команды, но и для города, вызывает уважение. Кстати, я не знаком с Сергеем. Это просто взгляд со стороны.

А "Зенит"? У вас нет ощущения, что к клубу растет негатив, как растет и разница в финансировании, во вложениях в клуб со стороны "Газпрома" по сравнению с другими клубами?

Сергей Капков: "Зенит" в нашем футболе, как Папа Римский. Поэтому комментировать его деятельность не буду.

Над чем вы сейчас работаете?

Сергей Капков: Есть проекты в разных регионах. Только прилетел из Саратова, где мы заканчиваем строительство Парка покорителей космоса в том месте, где приземлился Юрий Алексеевич после первого полета. В следующем году ведь юбилей - 60 лет.