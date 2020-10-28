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28 октября 2020 г.

Закон Республики Калмыкия от 26 октября 2020 года № 124-VI-З "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Калмыкия на 2021 год"

Дата подписания 26 октября 2020 г.
Опубликован 28 октября 2020 г.

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 22 октября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Калмыкия в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8973 рубля.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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