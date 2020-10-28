Указ главы Республики Коми от 27 октября 2020 года № 117 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 29 октября 2020 года.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 октября 2020 г. № 117
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
в пункте 20.1:
1) в абзаце первом слова "по 28 октября 2020 года" заменить словами "по 25 ноября 2020 года";
2) абзац второй после слов "по 28 октября 2020 года включительно" дополнить словами "; с 29 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года включительно; с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно".
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