Указ главы Республики Коми от 27 октября 2020 года № 117 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 29 октября 2020 года.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 октября 2020 г. № 117

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

в пункте 20.1:

1) в абзаце первом слова "по 28 октября 2020 года" заменить словами "по 25 ноября 2020 года";

2) абзац второй после слов "по 28 октября 2020 года включительно" дополнить словами "; с 29 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года включительно; с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно".







