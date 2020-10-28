"Курьер" украл у певицы Нины Шильниковой более 3,3 миллиона рублей

Аферист не погнушался обобрать 86-летнюю Заслуженную артистку РСФСР, певицу Нину Николаевну Шильникову.

Как передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у пенсионерки мошенник выманил значительную сумму, притворяясь курьером.

Уточнено: пока неустановленный мужчина "под видом курьера предложил певице обменять старые деньги на новые", таким образом, похитив сбережения артистки в разной валюте, эквивалентные свыше 3 330 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

При этом сообщается, что преступник попал на камеры наблюдения, кроме того "имеются и другие улики".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали: 27 октября в полицию обратилась жительница района Якиманка, в своем заявлении указав: ей позвонила женщина и пояснила, что нужно поменять пенсионную книжку. На предмет чего на дом артистки прибудет курьер "и произведет замену на месте".

В результате доверчивая пенсионерка передала неизвестному молодому человеку 1,5 миллиона рублей, четырнадцать тысяч долларов и пять тысяч евро.

Нина Шильникова родилась 11 сентября 1934 года. В 1961-м окончила ГМПИ имени Гнесиных. В 1971-1972 годах стажировалась в музыкальной академии "Санта Чечилия" в Италии. В 1968-1990-х работала в Росконцерте, Союзконцерте, Госконцерте. С 1962 года преподает в ГМПИ имени Гнесиных, с 1993-го - профессор.

Вокал Нины Николаевны можно, помимо прочего, услышать в устрашающего вида анимационных фильмах "Рыболов" и "Птичий рынок" (оба вышли в 1974-м).