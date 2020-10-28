Постановление губернатора Курганской области от 27 октября 2020 года № 99 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"2) сообщать обо всех случаях повышения температуры тела и (или) респираторных симптомов у работников на горячую линию по номеру телефона 8 (3522) 25-03-03 или 8 (800) 300-4-300;";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 12 октября по 30 ноября 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

В соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше следующие периоды режима самоизоляции в соответствии с положениями абзацев первого-четвертого настоящего пункта:

с 12 октября 2020 года по 25 октября 2020 года включительно;

с 26 октября 2020 года по 2 ноября 2020 включительно;

с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 включительно;

с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 включительно.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.";

3) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;";

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать гражданам использовать гигиеническую маску и перчатки в иных, помимо указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 6 настоящего постановления, местах, связанных с совместным пребыванием граждан.";

5) в пункте 71 слова "с 18 октября по 8 ноября" заменить словами "с 18 октября по 15 ноября";

6) в пункте 13:

в подпункте 7 слова "настоящего постановления." заменить словами "настоящего постановления;";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) обеспечить бесперебойный прием звонков (обращений) от населения по вопросам, связанным с распространением на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), посредством телефонов горячей линии 8 (3522) 25-03-03, 8 (800) 300-4-300.";

7) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"2) проводить системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), мерах личной профилактики, обязанности использования гигиенической маски и перчаток в случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 6 настоящего постановления, и ответственности за ее нарушение;".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







