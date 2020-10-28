Указ главы Республики Мордовия от 28 октября 2020 года № 331-УГ "О внесении изменений в пункты 12 и 18 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от-новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля 2020 г. № 203-УГ, от 6 августа 2020 г. № 232-УГ, от 13 августа 2020 г. № 234-УГ, от 21 августа 2020 г. № 251-УГ, от 31 августа 2020 г. № 257-УГ, от 3 сентября 2020 г. № 258-УГ, от 14 сентября 2020 г. № 270-УГ, от 22 сентября 2020 г. № 284-УГ, от 5 октября 2020 г. № 301-УГ, от 14 октября 2020 г. № 314-УГ) следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия, Министерству внутренних дел по Республике Мордовия, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия осуществлять контроль за соблюдением правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Мордовия, предусмотренных настоящим Указом.";

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Поручить Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия, Министерству спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, Министерству культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Мордовия в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 3 апреля 2020 г. № 96-УГ "О перечне органов исполнительной власти Республики Мордовия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







