Настоящий убийца: NI оценил снайперскую винтовку ДВЛ-10М3 "Волкодав"

The National Interest предрек большое будущее новой снайперской винтовке ДВЛ-10М3 "Волкодав"

Журнал The National Interest опубликовал статью "Новая российская мультикалиберная снайперская винтовка выглядит как настоящий убийца". Речь в ней идет об очередной разработке компании Lobaev Arms - ДВЛ-10М3 "Волкодав", представленной на Международной выставке Interpolitex-2020.

Вначале автор Питер Суичу напоминает, что о русских снайперах, отличившихся во Второй мировой войны, давно слагают легенды. И в наши дни они остаются смертоносных стрелков. Российские снайперские винтовки тоже стали легендарными, как, например, СВД.

В будущем новая снайперская винтовка ДВЛ-10М3, полагает журналист, может заслужить подобную похвалу.

По сравнению с предыдущими разработками Lobaev Arms, "Волкодав" намного компактней. Как рассказал старший эксперт "Рособоронэкспорта" Александр Слободянюк, весит винтовка 4,5 килограмма при длине ствола в 500 миллиметров.

"Она отличается очень хорошей кучностью стрельбы, не превышающей 0,38 угловой минуты", - отметил он.

Это последний вариант из серии снайперских винтовок с продольно-скользящим затвором ДВЛ-10. Оригинальный ДВЛ-10M1 "Диверсант", представленный в 2014 году, отличался встроенным глушителем ствола, который был разработан для дозвуковых патронов. Вторая модель ДВЛ-10М2 "Урбана", созданная двумя годами позже, не имела такой опции, но могла быть преобразована в ДВЛ-10M1 за счет смены ствола.

Платформа ДВЛ-10, которая изначально предназначалась для контртеррористических подразделений, действующих в основном в городских районах, не была разработана как универсальное решение. Скорее, ее можно было адаптировать к потребностям солдата. На снайперскую винтовку могут устанавливаться стволы различного калибра: 7,62x51 мм (.308 Winchester), 6.5x47 мм Lapua и 6,7 мм (.338) Federal.

Несмотря на снижение веса, новый ДВЛ-10М3 "Волкодав", который также может быть оснащен глушителем, имеет низкую отдачу и позволяет стрелку держать винтовку на линии прицела во время стрельбы.

"У российских военных теперь будет еще несколько снайперских винтовок в своем арсенале", - заключает Питер Суичу. - "А серия ДВЛ-10 может использоваться вместе с не менее смертоносной Orsis T-5000, которую называют одной из самых мощных снайперских винтовок с продольно-скользящим затвором в мире".