Указ губернатора Новгородской области от 28 октября 2020 года № 608 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности:

1.1. Дополнить преамбулу словами ", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом";

1.2. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Довести до сведения, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" лицам, находящимся на территории Российской Федерации, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.";

1.3. Исключить подпункт 4.2;

1.4. Изложить пункт 12 в редакции:

"12. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить перевод не менее 5 % работников на дистанционный режим работы. Перевод на дистанционную работу может не осуществляться:

непрерывно действующими организациями, организациями, имеющими оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинскими и аптечными организациями;

организациями, обеспечивающими население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организациями, осуществляющими неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организациями, предоставляющими финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

организациями и индивидуальными предпринимателями, в которых отсутствуют работники, которые могут осуществлять дистанционную работу в связи со спецификой осуществляемых ими трудовых обязанностей.";

1.5. Заменить в подпункте 19.4 цифру "15" на "5";

1.6. Заменить в подпункте 19.5 цифру "3" на "31";

1.7. Заменить в пункте 25 слова "установленных указом" на "предусмотренных в указе";

1.8. Дополнить пунктами 251, 252 следующего содержания:

"251. Министерству здравоохранения Новгородской области обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями на коронавирусную инфекцию не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

252. Обеспечить проведение дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим соответствующие виды деятельности.";

1.9. Изложить в приложении № 1 к названному указу строку 3 в редакции:

2. Указ вступает в силу с 29 октября 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







