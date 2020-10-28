Почему советский патрон образца 1943 года стал популярен по всему миру

Разработка отечественного промежуточного патрона калибра 7,62х39 мм началась во время Великой Отечественной войны, однако "повоевать" новый боеприпас не успел. Перестраивать производство под новые образцы вооружения в конце 1943 года не стали. Благодаря этому конструкторы успели существенно доработать как сам патрон, так и оружие под него.

Своей большой популярностью в мире патрон 7,62х39 мм во многом обязан появлению в 1949 году знаменитого автомата Калашникова, разработанного под новый боеприпас. Сначала новым АК и его модификациями перевооружили Советскую армию, затем начались поставки и лицензионное производство в странах-союзниках СССР, например, Китай в 1950-х годах начал изготовление собственного варианта Калашникова под названием "Тип 56".

Где и в каких количествах сегодня производят АК и автоматы, созданные на его базе, подсчитать сложно. Только в 1950-е годах прошлого века СССР передал лицензии на производство автомата в 18 стран-участниц Варшавского договора. Некоторые государства организовали у себя нелицензионное производство этого оружия. Небольшие партии "калашей" производят в фирмах и кустарных мастерских по всей планете, от США до Пакистана.

Большую роль в распространении нового патрона в мире сыграло и соперничество блока НАТО и СССР. Небольшим странам и бывшим колониями приходилось выбирать, к кому примкнуть и чьи системы стрелкового вооружения использовать. Во многих случаях выбор оставался за сотрудничеством с Советским Союзом и Китаем. Кроме того, боевые характеристики патрона, его пробивная способность и останавливающее действие в сочетании с надежностью и простой эксплуатации автомата Калашникова сделали эту связку патрона и оружия одной из самых популярных и востребованных на Земле.

Сегодня многие страны мира продолжают разрабатывать и производить стрелковое оружие под патрон калибра 7,62х39 мм. Так "советский" боеприпас продолжают использовать во Вьетнаме, Финляндии, на Ближнем Востоке и на африканском континенте, "воюет" он и в Сирии, Ираке и Афганистане. Многим государствам экономически выгодно продолжать его эксплуатацию, а боевые характеристики, заложенные в него отечественными конструкторами, удовлетворяют военных и сегодня.

Российское стрелковое оружие под патрон 7,62х39 мм также сохраняет свой экспортный потенциал, контракты на лицензионную сборку автоматов Калашникова "сотой" серии заключены с Венесуэлой и Арменией. Одним из самых современных на сегодняшний день автоматов, использующих легендарный патрон, созданный во время Великой Отечественной войны, стал автомат АК-15.