Приземлить "трутней": линейка систем защиты от дронов создана в России

В нашей стране создана целая линейка систем, которые позволяют эффективно обнаруживать враждебные беспилотники и обеспечивать от них комплексную защиту на ближних и дальних подступах к охраняемому объекту.

Беспилотники часто именуются дронами - от английского слова drone, одно из значений которого в переводе на русский - трутень. Как оказалось, эти механические насекомые жалить могут просто убийственно. Не удивительно, что борьбе с ними во всем мире уделяется очень серьезное внимание. Отечественная промышленность, своевременно уловив тренд, смогла разработать и запустить в производство большое количество эффективных средств противодействия беспилотникам - разведывательным и ударным.

Расскажем о самых интересных разработках, созданных различными предприятиями Госкорпорации Ростех.

Концерн "Автоматика" специализируется на системах радиоэлектронного и оптического противодействия в стационарных, мобильных и переносных вариантах.

Так, "Пищаль - ПРО" внешне похоже на ружье. Оно не требует ни особой подготовки оператора, ни специальных технических знаний. Увидев цель, оператор просто нажимает на курок, и сразу начинается радиоэлектронное воздействие. У беспилотника подавляются средства связи, управления, навигации. Дрон как бы оказывается в состоянии "прострации". А тяжелые БПЛА самолетного типа просто падают.

Еще одним мобильным переносным устройством помехового воздействия является "Купол-ПРО", выполненный в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение трех минут. Устройство действует путем заградительного электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные подсистемы дрона, из-за чего они приходят в неработоспособное состояние.

Другой переносной комплекс обнаружения и противодействия БПЛА "Луч-ПРО" может быть развернут в течение пяти минут и применен даже с неподготовленных позиций. Он обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее пяти километров.

Более "тяжеловесной" разработкой "Автоматики" в области борьбы с БПЛА является система "Сапсан-Бекас" - мобильный многофункциональный комплекс с применением как пассивных, так и активных средств обнаружения. В состав комплекса помимо радиолокационных систем входят средства оптико-электронного наблюдения беспилотников, видеокамера видимого спектра и тепловизор. Дальность распознавания дронов оптическими средствами до четырех километров. Дальность подавления каналов управления и навигации беспилотников до четырех км, в зависимости от комплектации и облика охраняемого объекта и тактики применения. Кроме того, комплекс может выступать как средство целеуказания для других систем РЭП и ПВО, вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор.

"Рубеж-Автоматика" - ответ Ростеха на растущую проблему терроризма с использованием беспилотников и их противоправного применения. Изделие обеспечивает безопасность общественных и спортивных мероприятий, промышленных предприятий и объектов топливно-энергетической отрасли. Дальность действия "Рубежа" может достигать 30 км.

Транспортируемый комплекс противодействия БПЛА "Бастион-Автоматика" предназначен для ведения непрерывного радионаблюдения, обнаружения сигналов беспилотных летательных аппаратов и формирования сигналов противодействия. При этом анализ сигнала от беспилотника осуществляется в автоматическом режиме, внедряются средства опознавания "свой-чужой", что позволяет осуществлять охрану объекта без участия операторов.

Другое объединение Ростеха - "Росэлектроника" также имеет широкий спектр решений в области анти-БПЛА. На прошедшей выставке "Интерполитех-2020" впервые был представлен новый модуль акустической разведки "Атака-Шорох". Аппаратура предназначена для защиты гражданских и специальных объектов от несанкционированного проникновения беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Модуль оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить местонахождение приближающегося беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от уровня окружающего шума - так, в городе радиус действия оборудования составляет 100-150 м. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

Недавно успешно проведены испытания модернизированного комплекса противодействия гражданским беспилотникам "Атака-DBS" с применением нового типа антенн. Результаты показали, что дальность действия комплекса увеличилась почти в 2 раза в части обнаружения и в 2,5 раза в части подавления. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления. Оборудование способно в автоматическом режиме в течение 0,1 секунды обнаружить беспилотник, идентифицировать объект по принципу "свой-чужой", блокировать его каналы связи и навигации.

"Росэлектроника" также создала мобильную версию комплекса противодействия беспилотникам "Атака-Трофи" на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости. Комплекс может без участия оператора идентифицировать дрон по принципу "свой-чужой" и автоматически пресекать несанкционированное проникновение на охраняемую территорию. Время развертывания комплекса - пять минут. Особенность "Атака-Трофи" в том, что буквально "с колес", без подготовки и монтажа оборудования можно организовать защиту различных объектов - промышленных компаний, критически важной инфраструктуры, а также мест массового скопления людей при проведении общественных и спортивных мероприятий.

На форуме "Армия-2020" "Росэлетроникой" был впервые показан многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками "Рать". Этот комплекс стал одной из сенсаций форума. "Рать" создана на базе специального бронированного автомобиля и оборудована полным спектром средств обнаружения и подавления дронов для защиты критически важных объектов от несанкционированного вторжения чужих беспилотников.

В состав новинки входит радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного (СВЧ) подавления и система направленного лазерного уничтожения. Все оборудование интегрировано в единую интеллектуальную систему сбора, обработки и отображения информации. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий. Комплекс обнаруживает дроны на расстоянии до 3,5 км, осуществляет направленное подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 км. При несанкционированном вторжении нескольких объектов блокирует их каналы связи и спутниковой навигации. Оператор комплекса также может физически уничтожить беспилотник с помощью системы направленного лазерного излучения.

Сейчас идут работы над новой системой - "Эгида". Как заявляют разработчики, она, используя специальное программное обеспечение, сможет отличить беспилотник самолетного типа от вертолетного и аэростатического, что позволит прогнозировать траекторию его посадки после прерывания канала связи дрона с пунктом управления. То есть потерявший управление беспилотник можно будет быстро найти и выяснить его предназначение. Кроме того, система способна обнаружить и даже нейтрализовать БПЛА, которые работают по зашифрованным каналам связи или глушащие свой сигнал.

Самое серьезное внимание беспилотникам и средствам борьбы с ними уделяется в концерне "Калашников".

Электронное ружье REX-1, созданное ижевскими конструкторами Zala Aero Group, эффективно защищает от легких беспилотников. Оружие построено по модульному принципу, и его можно собирать под конкретные задачи. Облегчают сборку простые пиктограммы на модулях: "квадрокоптер" подавляет каналы управления и передачи информации дронов, "спутник" гасит системы навигации, "антенна" - каналы Wi-Fi, а "телефон" - мобильную связь. REX-1 также можно использовать при задержаниях злоумышленников: лазер и стробоскоп ослепит и дезориентирует потенциального террориста, а приборы радиоэлектронного подавления не дадут ему связаться с сообщниками или передать сигнал на взрывное устройство. Не лишним будет REX-1 и при обнаружении подозрительных предметов: он блокирует радиосвязь, и можно спокойно дожидаться приезда саперов.

Сейчас в серию запускается REX-2. Эта система является самой компактной в мире, так как размещена на основе пистолета. При этом сохраняются все характеристики базового образца - ружья REX-1. REX-2 оснащается сменным набором модулей для подавления радио- и спутниково-навигационных сигналов управления беспилотниками. В результате оптоэлектронного подавления операторы теряют контроль над дронами.

Другая система - ZALA ZONT подавляет сигналы спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO) в радиусе 2 километров, обеспечивая безопасность наземных групп от нападения беспилотников камикадзе и снятия точных координат группы.

Стоит добавить, что мировой рынок систем борьбы с беспилотниками растет очень активно. По прогнозам ResearchAndMarkets, с 2019 по 2025 год мировой рынок антибеспилотных технологий будет расти в среднем на 29% в год или на $2,4 млрд. Значительную часть рынка (рост на $1,3 млрд) составят лазерные разработки для борьбы с дронами - их доля рынка будет увеличиваться еще быстрее - на 30% в год. И Россия в этом сегменте имеет выигрышные позиции - нам есть что предложить самым требовательным покупателям.

Автор выражает благодарность пресс-службе Госкорпорации Ростех за помощь в подготовке материала.