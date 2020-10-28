О том, как несколько семей боролись за право жить не в кабинетах административного корпуса бывшего военного завода, а в нормальном, благоустроенном жилье, "Российская газета" первый раз написала в 2009 году. Потом были еще публикации, в том числе итоговая, от 24 мая 2018 года: о счастливой развязке многолетней выматывающей тяжбы - долгожданном новоселье, в которое сами герои этой истории верили с трудом. Как давние знакомые живут сейчас, узнала корреспондент "РГ".

"Как мы могли там жить?"

Правда, задуманной коллективной встречи за чашечкой чая не получилось. Одна из наших старых знакомых из-за ковида находится дома на самоизоляции, других - а все уже пожилые - риску мы подвергать тоже, конечно, не стали и ограничились телефонным разговором с главным "моторчиком" всей этой борьбы за жизнь в нормальных человеческих условиях - 70-летней Татьяной Павловной Хренковой.

- Все у нас хорошо, все живы, квартиры приватизировали, - первым делом сообщила, как всегда, энергичная Татьяна Павловна. И призналась, что после переезда в новое жилье и оформления всех необходимых документов очень тяжело заболела - видимо, сказалось многолетнее нервное напряжение. Болела чем-то чрезвычайно похожим на ковид, хотя в то время об этой заразе и знать не знали. Но обоняние она с тех пор потеряла.

- Когда мы проезжаем мимо завода, обязательно смотрим на окна нашего четвертого этажа заводоуправления. Как мы могли там жить, в таких условиях? - недоумевает женщина. - Как бомжи, которые ютятся по разным брошенным помещениям. Никаких подвижек там нет, ремонта не видно, даже занавески те же самые висят, и в какое бы время ни ехал - окна всегда темные.

Отрезанные от отопления

В этом строгом сером здании с огромными офисными окнами несколько семей, напомним, прожили почти два десятка лет, став заложниками переменчивых девяностых годов прошлого века. Из благороднейших побуждений тогдашний директор ярославского 132-го центрального авторемонтного завода Минобороны РФ временно - до возведения очередного заводского жилого дома - поселил и прописал (!) привлеченные на предприятие гражданские рабочие кадры в кабинетах административного корпуса завода. Благо тот был построен на вырост и наполовину пустовал.

Однако после 1991 года жилищные программы заморозились. Некоторые заводские поселенцы, поняв, что ждать нечего, нашли возможность что-то купить, обменять и переселиться в нормальное жилье, но несколько семей так и остались жить на заводе, потому что идти им было просто некуда.

Потом воензавод стал частью ОАО "Оборонсервис" и из федерального государственного унитарного предприятия был преобразован в ОАО "132 ЦАРЗ" - 132-й центральный автомобильный ремонтный завод. А потом из-за отсутствия заказов производство здесь свернули. Как следствие, в 2009 году встала заводская котельная, люди остались без водяного отопления. А здание, подчеркну, офисное, с высокими потолками и окнами во всю стену. Руководство региона распорядилось тогда на "жилом" этаже заводоуправления срочно установить электрообогреватели. Вот только платить за эти сомнительные удобства пришлось самим жильцам. Как они рассказывали, два непрерывно работающих обогревателя мощностью два киловатта обходились в 10-11 тысяч рублей в месяц. Но даже там, где эта аппаратура работала на износ, в морозы не бывало теплее 10 градусов.

Тепловые пушки простояли в большом офисном коридоре год, после чего их убрали, и температура здесь почти сравнялась с уличной. Чтобы холодная вода (горячей здесь вообще никогда не было) в двух общих туалетах, мужском и женском, зимой не замерзала, жильцам приходилось не закрывать кран до конца, оставляя тонкую струйку. Представители завода даже сами тогда повесили над "источником" объявление: "Воду оставлять на проток".

За свое право жить в человеческих условиях бывшие работники воензавода боролись почти десять лет

Неотапливаемое здание с протекающей крышей начало быстро приходить в негодность. На потолке и стенах появился грибок и даже выросли вполне достойные внимания микологов организмы на ножках и со шляпками (зрелище, признаюсь, незабываемое. - Прим. ред.). В некоторых комнатах, то есть кабинетах, вода с потолка текла на электропроводку, заставляя людей постоянно бояться короткого замыкания и пожара. Который однажды действительно едва не случился.

- Я ночью сплю и боюсь. Проводка старая, вся промокла. Даже зимой у нас везде тазы и ведра. В декабре за ночь полведра накапало! Ложусь со слезами и встаю со слезами, - рассказывала о своих мучениях пенсионерка Вера Гордышева.

Плохое - забыть

За свое право жить в человеческих условиях бывшие работники воензавода боролись почти десять лет. Копии обращений, запросов, жалоб в подразделения Минобороны, во властные структуры всех уровней, в прокуратуры, суды, ответы и судебные решения заняли у Татьяны Хренковой целый шкаф. Оборонное ведомство, для которого вся эта ситуация тоже оказалась большим сюрпризом, полагало, что вопрос должна решать местная власть, поскольку заводоуправление не относится к жилому фонду и порядок обеспечения жильем гражданского персонала предприятия за счет средств Минобороны не определен. Представители власти, в свою очередь, были уверены, что это задача все же именно Минобороны. Так же постановил в итоге и суд в 2017 году. Правда, его решение было исполнено только после вмешательства федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

- Мы очень благодарны нашему адвокату Андрею Кукушкину, который был с нами все эти годы, мы с ним больше 30 заседаний судов прошли, ярославскому уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину, федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой, "Российской газете", которая о нас никогда не забывала, - перечисляет всех причастных к счастливой развязке Татьяна Хренкова.

Пять жильцов бывшего заводоуправления получили в 2018 году однокомнатные квартиры в соседних домах Минобороны на улице Батова в Ярославле, еще две семьи - жилье большей площади в Красноперекопском районе города. Татьяна Хренкова рассказывает, что все в квартирах уже обжились, некоторые и ремонт успели сделать, а кто-то его потихоньку еще продолжает.

Встречи в "Одноклассниках"

"Мы же пожилые все, поэтому быстро не получается", - объясняет. Сама же Татьяна Павловна, когда-то работавшая на воензаводе комендантом, освоила интернет, что при ее бойцовском характере совсем не удивительно. И теперь она общается с близкими и друзьями в "Одноклассниках". Бывшие соседи по кабинетной "общаге" регулярно перезваниваются, иногда собираются вместе и, конечно, вспоминают о том, что помнить уже совсем не хочется.

- Плохое мы не будем вспоминать, а будем только хорошее, - у Татьяна Хренковой и ее коллег по несчастью и счастью уже давно другие, приятные хлопоты и заботы. - Столько за эти годы судов было, такая была нагрузка, столько пережито... Просто уже нервы сдавали. У нас же ни у кого юридического образования нет, я покупала разные юридические справочники, сидела, изучала. Даже очень сложно было поначалу писать письма в инстанции. Сочиняли вечерами, по четыре раза переписывали. Напряжение было страшное. Вот честное слово, боролись не на жизнь, а на смерть. А когда мы в квартиры переехали, было такое невероятное чувство облегчения - не высказать. Это надо пережить, чтобы понять.

P. S. Материал подготовлен в рамках проекта "Мы отвечаем за то, о чем написали", посвященного 30-летию "Российской газеты".