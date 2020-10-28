"Ростелеком" подарил новосибирским школьникам сертификаты сервиса "Лицей"

Компания "Ростелеком" в Новосибирске предоставила сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом "Лицей" лучшим ученикам и победителям различных конкурсов из детско-юношеского центра "Планетарий". Это учреждение дополнительного образования объединяет на курсах школьников, интересующихся астрономией, физикой, биологией и другими естественными науками. Ежегодно занятия центра посещают до 800 учеников новосибирских школ.

Сервис "Ростелеком. Лицей" рассчитан на учеников 1-11 классов и позволяет учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.

"Сервис "Лицей" - это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов. Выпускники уже сейчас могут начать готовиться к ЕГЭ, чтобы успеть выучить сложные вопросы к началу экзаменов", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

В этот раз сертификаты получили школьники, которые достигли успехов во время прошлого учебного года, а также участники конкурса космических поделок. В ближайшее время список награжденных пополнится.

"Конечно, пандемия внесла корректировки в учебный процесс, но нам удалось завершить все курсы и программы. В этом году мы также запускаем несколько новых обучающих проектов, в числе которых - "Космическая агробиология" и "Растения и их клоны". А на осенних каникулах мы предлагаем ребятам пройти в онлайне спецкурс юного космонавта, по итогам которого также наградим самых талантливых учеников", - отметила Татьяна Белоусова, директор детско-юношеского центра "Планетарий".

Всего "Ростелеком" предоставит для планетария 90 бесплатных сертификатов сервиса "Лицей". Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно выбирать самостоятельно. Основную программу в "Лицее" дополняют курсы, которые помогут "прокачать" полезные навыки. Например, модуль "От нуля до Intermediate" позволит освоить тонкости английского языка, а "Основы финансовой грамотности" научат правильно распоряжаться деньгами.

Образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. Подробная информация о сервисе - на сайте lc.rt.ru и по телефону 8 800 350 03 35.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"