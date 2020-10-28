"Ростелеком" подарил новосибирским школьникам сертификаты сервиса "Лицей"

Новости

Глава крымского минздрава станет волонтером "ковидного" госпиталя 11:58
Поклонник ранил актрису Мальхотру после отказа выйти за него замуж 11:52
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве 11:49
Харламов назвал причину развода с Асмус 11:48
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 11:41
Как в Беларуси с 1 ноября вырастут пенсии и социальные пособия 11:35
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 11:26
Премьера новой "Лары Крофт" отменена из-за пандемии 11:15
Четыре российские подлодки включили в топ самых опасных субмарин мира 11:14
Роспотребнадзор: Бизнес в Москве не будет закрываться тотально 10:57
Петросян прокомментировал сообщение о своей госпитализации с COVID-19 10:53
Рамки "Свободного потока" на ЦКАД-3 начали считывать транспондеры 10:46
Госдума приняла закон о требовании к омбудсмену постоянно проживать в РФ 10:31
За неоплату парковки у москвича арестовали Porsche 10:24
СМИ: Китай и Северная Корея возобновляют железнодорожное сообщение и туризм 10:23
12 миллионов тюльпанов высадят на улицах столицы 10:13
В Крыму зафиксировали вспышку COVID-19 в психиатрической больнице 10:13
Еще 3577 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:09
В Минобороны рассказали об испытаниях Ми-28НМ и Ми-26Т2В 10:05
В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы 09:41
Кабмин выделит 1,3 млрд рублей на жилье пострадавшим в Иркутской области 09:30
В Тюмени впервые установили саморасширяющийся стент в кисту у желудка 09:28
Экс-главу Челябинска приговорили к трем годам строгого режима 09:14
К воскресенью в Москве похолодает 09:11
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 10:37

"Ростелеком" подарил новосибирским школьникам сертификаты сервиса "Лицей"

Компания "Ростелеком" в Новосибирске предоставила сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом "Лицей" лучшим ученикам и победителям различных конкурсов из детско-юношеского центра "Планетарий". Это учреждение дополнительного образования объединяет на курсах школьников, интересующихся астрономией, физикой, биологией и другими естественными науками. Ежегодно занятия центра посещают до 800 учеников новосибирских школ.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеом" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеом"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеом"

Сервис "Ростелеком. Лицей" рассчитан на учеников 1-11 классов и позволяет учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.

"Сервис "Лицей" - это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов. Выпускники уже сейчас могут начать готовиться к ЕГЭ, чтобы успеть выучить сложные вопросы к началу экзаменов", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

В этот раз сертификаты получили школьники, которые достигли успехов во время прошлого учебного года, а также участники конкурса космических поделок. В ближайшее время список награжденных пополнится.

"Конечно, пандемия внесла корректировки в учебный процесс, но нам удалось завершить все курсы и программы. В этом году мы также запускаем несколько новых обучающих проектов, в числе которых - "Космическая агробиология" и "Растения и их клоны". А на осенних каникулах мы предлагаем ребятам пройти в онлайне спецкурс юного космонавта, по итогам которого также наградим самых талантливых учеников", - отметила Татьяна Белоусова, директор детско-юношеского центра "Планетарий".

Всего "Ростелеком" предоставит для планетария 90 бесплатных сертификатов сервиса "Лицей". Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно выбирать самостоятельно. Основную программу в "Лицее" дополняют курсы, которые помогут "прокачать" полезные навыки. Например, модуль "От нуля до Intermediate" позволит освоить тонкости английского языка, а "Основы финансовой грамотности" научат правильно распоряжаться деньгами.

Образовательный и развивающий контент доступен в "Лицее" по подписке за 199 рублей в месяц. Подробная информация о сервисе - на сайте lc.rt.ru и по телефону 8 800 350 03 35.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Песков: Самоизолировавшийся Лавров не встречался с Путиным
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
Счетная палата спрогнозировала последствия нового локдауна в России
В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за неделю
Самолет Ту-154 совершил последний регулярный пассажирский рейс