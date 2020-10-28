В лабораториях АО "Транснефть - Западная Сибирь" за 9 месяцев выполнено более 30 тысяч экологических исследований

Лаборатории эколого-аналитического контроля АО "Транснефть - Западная Сибирь" с января по сентябрь 2020 года выполнили более 30 тыс. экологических анализов. Специалисты предприятия провели исследования атмосферного воздуха, почвы, природной, питьевой и сточной воды, а также промышленных выбросов.

Цель - мониторинг экологической обстановки на территориях расположения производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь", поддержание их экологической безопасности.

По результатам анализов не было выявлено превышений уровня предельно допустимых нормативов. Объекты акционерного общества работают согласно требованиям природоохранного законодательства.

Для проведения обширного спектра исследований АО "Транснефть - Западная Сибирь" проводит обновление материально-технической базы эколого-аналитических лабораторий. С января по сентябрь 2020 года были приобретены 7 переносных газоанализаторов для контроля промышленных выбросов и атмосферного воздуха, концетратомер для определения содержания нефтепродуктов в воде и почве, аспиратор для отбора проб промышленных выбросов. Также предприятие закупило генераторы водорода, азота и газовых смесей для выполнения исследований хроматографическим методом. Новые приборы отечественного производства поступили в лаборатории Ишимского, Омского, Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений.

Справка

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" функционирует система экологического менеджмента, соответствующая международному стандарту. В целях поддержания высокой экологической безопасности производственных объектов предприятие реализует программу технического перевооружения, капитального ремонта объектов, внедряя инновационные технологии. Регулярно проводятся мероприятия по восполнению водных биоресурсов в регионах деятельности. Сотрудники АО "Транснефть - Западная Сибирь" проходят обучение в области экологии и рационального природопользования, участвуют в субботниках и высадке деревьев.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"