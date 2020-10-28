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28.10.2020,  
17:20
Текст:  Николай Грищенко

Видео: Вертолеты Ка-52 на Кубани впервые применили ракеты "Вихрь-1"

В Краснодарском крае вертолеты Ка-52 "Аллигатор" впервые провели боевые стрельбы модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Вихрь-1". Пуски осуществлялись с высоты около 300 метров и дальностью до цели около 8 километров. Всего было израсходовано 30 ракет.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, впервые ракеты "Вихрь-1" были продемонстрированы широкой публике на международном форуме "Армия-2020".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ракета способна поражать бронетехнику, а также воздушные и водные цели на расстоянии до восьми километров. При этом объекты атаки могут передвигаться со скоростью до 800 километров в час, но это их не спасает, так как "Вихрь-1" летит со скоростью 610 километров в секунду. Благодаря чему повышается боевая эффективность ударного вертолета и снижается его уязвимость для средств ПВО противника.

Наведение ракеты осуществляется при помощи автоматического прицельного комплекса. На расстоянии в 12 километров от запланированной цели оператор комплекса включает режим телевизионного сканирования местности.

- При попадании объекта в зону сканирования цель автоматический берется на сопровождение и остается только нажать на кнопку. Что называется, обнаружил - нажал - забыл, - заявил летчик-штурман вертолета Ка-52 Андрей Соколов.

Отметим, что боевые испытания ракетных комплексов "Вихрь-1" прошли в Сирии.

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