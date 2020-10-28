С легкой руки автора "Родины" Семена Экштута оказалось: изучать биографию Самсона Вырина "шерлокхолмсовскими" методами - безумно интересно. Вот Пушкин упоминает о полинялых наградных лентах на груди станционного смотрителя. Класс увлеченно предлагает версии - какие это медали, за что...

Но исторических знаний у ребят явно маловато.

- Рассказчик начинает повествование в 1816 году, - помогает учительница. - Одной из наград вполне могла быть серебряная медаль "В память Отечественной войны 1812 года"...

Не знать этого классу простительно - "войну с Наполеоном" ребята будут проходить только в восьмом классе. А других поводов узнать о ней в их жизни нет: за историческое образование наших подростков сегодня больше отвечает Голливуд, а войны Самсона Вырина подменены сражениями гоблинов, дементоров и вампиров. Между тем, объясняет "Родина", скромный станционный смотритель проливал кровь в битвах с турками и персами, шведами и французами. Выслужил чин прапорщика, который в ту эпоху давал права потомственного дворянства. А значит, и его дочь - дворянка. Потому и вышла замуж за ротмистра Минского - будущего полковника или даже генерала, судя по шестерке лошадей, на которой спустя годы Дуня приехала навестить отца.

Шестиклассники недоумевают: какая связь между числом лошадей в упряжке и чиновными заслугами пассажиров? Оказывается, прямая. Еще в 1775 году это было строго регламентировано манифестом Екатерины II. Класс дружно удивляется таким правилам. А Елена Валерьевна уже втягивает ребят в обсуждение: кто такой чиновник? Необходимый для общества человек или, как часто приходится слышать, никчемный бюрократ?

Предложенный педагогом метод анализа и сопоставлений действует: ребята уже вполне самостоятельно могут "связать" пушкинские реалии с современностью. Тем более что "реконструировать" жизнь станционного смотрителя XIX века помогли опубликованные в журнале иллюстрации. Правда, для этого Елене Валерьевне пришлось обойти все парты с журналом в руках.

- Полномасштабный исторический экскурс детям необходим, - убеждена она. - Что такое колодезный журавль, например, уже мало кто знает. Они раскованы и общительны, но читают действительно крайне мало. Откуда же возьмутся историческое знание и грамотность?

Звонок. Урок пролетел незаметно. Короткий комментарий словесницы Елены Черновой: "Родина" исключительно полезна не только учителям-историкам. В качестве вспомогательного материала журнал незаменим и для филологов ("вот еще бы время для этого выкроить"). Когда-то в этой екатеринбургской школе работали девять филологов, сейчас осталось семь. Почти каждый работает за двоих. И, конечно, педагоги благодарны журналу за руку помощи.

ШКОЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2021

Москва, Урал... Кто следующий?

С апреля 2020 года почта доставляет "Родину" во все школьные библиотеки Свердловской области. Средний Урал стал вторым регионом после Москвы, где удалось воплотить эту идею в жизнь. Помог губернатор Евгений Куйвашев, подключивший к решению вопроса школьной подписки региональное отделение Российского военно-исторического общества.