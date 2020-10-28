Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32,от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:

"С 28 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года проведение общественных (публичных) мероприятий, связанных с осуществлением деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области, в закрытых помещениях не допускается.".

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.

Функционирование ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания в период с 06.00 до 23.00 часов осуществлять с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.".

1.3. Подпункт 4.2 после слов "медицинских организациях" дополнить символом и словами ", на парковках, в лифтах".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области А.В.Белик







