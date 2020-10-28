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28.10.2020,  
13:00
Текст:  Майя Бирюкова

Серийный выпуск F-35 отложили

Фото: SAC Tim Laurence/Wikimedia Фото: SAC Tim Laurence/Wikimedia
Фото: SAC Tim Laurence/Wikimedia

Чиновники Пентагона отложили решение о запуске полномасштабного производства истребителя F-35. Это связано с переносом необходимого этапа боевых испытаний, на который потребуется 398 миллиардов долларов, на будущий год.

Фото: Airwolfhound / wikimedia.org
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Изначально испытания были запланированы на 2017 год, затем их перенесли на декабрь 2020, теперь - на будущий год. Даже если планы будут реализованы в начале 2021 года, потребуется еще как минимум два-три месяца после конца испытаний на анализ данных и составление отчета. Представитель отдела закупок Пентагона Джессика Максвелл пояснила, что готовится новый график реализации проекта, сообщает Bloomberg.

По данным на 1 октября армии США были поставлены 570 истребителей F-35 в соответствии с текущей программой, которая предусматривает выпуск 3200 единиц. Однако это не считается полномасштабным серийным производством: нынешнюю фазу агентство называет "низкой производительностью".

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