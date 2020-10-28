Постановление администрации Тамбовской области от 27 октября 2020 года № 866 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 23.10.2020) следующие изменения:

в пункте 1.2 абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта не распространяется на выезды спортсменов в возрасте 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Тамбовской области и (или) Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях;. на выезды обучающихся для участия в финальных (заключительных) этапах Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований.

Срок - с 27.10.2020 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27.10.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







