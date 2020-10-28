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28.10.2020 20:48
Рубрика: Общество

Дар Чудетства

Ушел из жизни детский поэт Михаил Яснов
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Смерть Михаила Яснова, как это обычно бывает с очень талантливыми и светлыми людьми, застала врасплох... Дар у Яснова был особый. Который он сам по-особому определил не только выбором литературной фамилии, но и названием своей фундаментальной книге - "Путешествие в Чудетство".
Михаил Яснов ушел, но еще при жизни заслужил имя классика детской поэзии. Фото: instagram.com / assya_petrova Михаил Яснов ушел, но еще при жизни заслужил имя классика детской поэзии. Фото: instagram.com / assya_petrova
Михаил Яснов ушел, но еще при жизни заслужил имя классика детской поэзии. Фото: instagram.com / assya_petrova

Выученик литературного клуба при Ленинградском Дворце пионеров, избравший в качестве темы филфаковского диплома творчество Хлебникова, он наследовал традициям ленинградского "ДЕТГИЗа" 1920-х, в котором Маршак собрал поэтов-обэриутов, наследовавших, в свою очередь, дореволюционным будетлянам. Стихией и Яснова-поэта, и Яснова-переводчика были каламбуры, слова-раскладушки, переосмысление и обыгрывание казавшихся затертыми слов и созвучий.

В Чудетство откроешь окошки - / Счастливень стучит по дорожке,/ Цветёт Веселютик у речки, / И звонко поют Соловечки, / А где-то по дальним дорогам / Бредут Носомот с Бегерогом...

Он охотно брался переводить непереводимое. И это не только тончайшие переливы смыслов Верлена и Кокто, но и детские песенки, ритмичные считалочки и рифмованные поговорки, перевести которые, в сущности, невозможно, можно только перевоссоздать - и Михаилу Яснову удавалось это без малейшего видимого напряжения. Но коллеги-переводчики понимали, какой упорный труд и вдохновение лежат за этой легкостью.

Зайчонок рад, Танцует он

И прыгает с утра: / Закрыт охотничий сезон! / Каникулам - Ура!

Формально это французский поэт Клод Руа. Но это сразу узнаваемый Михаил Яснов.

При этом его "чудетство" не было инфантильностью. Он делился опытом с младшими коллегами, выступал как редактор-составитель, а в 2016 году запустил "Библиотеку Михаила Яснова" - серию книг современных детских писателей совместно с издательством "Клевер", где его звали "талантливым собирателем талантов".

В издательстве "Время" к 75-летию Михаила Яснова готовится новая книга его детских стихов - "Просто чудо, а не я". И она, разумеется, выйдет.

Прямая речь

Юрий Нечипоренко, директор Всероссийского фестиваля детской книги:

- Михаил Яснов давно уже заслужил имя живого классика. Десятки прекрасных книг, полных словесной игры и виртуозной изобретательности, выпустил он - но все тиражи их были мизерны для нашей страны: две-три тысячи экземпляров, и до сих пор многие книги не распроданы. И дело здесь не в Яснове, талант его был по достоинству оценен многими литературными премиями. Дело в потере значимости фигуры детского писателя в обществе и в том положении дел, когда современная поэзия оказывается известна лишь немногим знатокам. Но были же у нас Корней Чуковский и Самуил Маршак, в стихах для детей блистали Владимир Маяковский и Саша Чёрный, книги которых расходились миллионными тиражами! Потеря значимости фигуры детского поэта грозит нам не просто эрой дурновкусия - оглуплением народа... Начинающие писатели и поэты, которые прошли через фестиваль "Молодые писатели вокруг "ДЕТГИЗа", любят Михаила Яснова и благодарны ему, как благодарны и читатели, которые приходили на встречи с поэтом в РГДБ, на Всероссийский фестиваль детской книги. Давайте в память о Яснове почитаем его стихи.

Общество Утраты

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