У маленького мальчика погибают родители, и он остаётся на попечении бабушки. Доброй, заботливой и хорошо осведомлённой насчёт ведьм. Внуку она также ликбез по ведьмам проводит: ведьмы злы, ненавидят и стремятся уничтожить детей, отличаются от человеческого вида рядом характерных признаков. Далее бабушка с внуком едут отдохнуть в шикарный отель, но, по какому-то невероятному совпадению, туда же одновременно прибывают на конференцию ведьмы. Во главе с верховной своею могучей предводительницей.

Мрачную сказку "Ведьмы" Роальда Даля многие, наверное, если и не читали, то знают и любят по экранизации Николаса Роуга с Анжеликой Хьюстон и Роуэном Аткинсоном. Но тому фильму уж тридцать лет стукнуло, а это непорядок. Нынешнему поколению детишек такое старьё даром не нужно, новьё подавай.

Ради достижения указанной цели, подать новьё, собралась команда мечты: Гильермо дель Торо, Альфонсо Куарон, Алан Сильвестри и Роберт Земекис, последний - в должности режиссёра. Сколько у них у всех "Оскаров" и номинаций на "Оскар", сами посчитайте. И не забудьте приплюсовать по одному "Оскару" Энн Хэтэуэй и Октавии Спенсер, которые на ключевых актерских позициях расположились. Что же все эти заслуженные господа и дамы совместными усилиями наваяли?

Для начала текст был должным образом актуализирован. Действие перенесено на юг США, в Алабаму, в 1968 год, а мальчика и бабушку сделали чернокожими. Потому что в 2020-м каждый фильм, как известно, непременно обязан содержать комментарий на тему расизма. Даже если этот фильм - сказка про ведьм, превращающих детей в мышей. Нет: особенно если этот фильм - сказка про богатых белых ведьм (среди них не белая - лишь одна), превращающих детей преимущественно из наиболее уязвимых социальных слоёв в мышей. Как тут без портрета Мартина Лютера Кинга на стене обойтись?

Кроме того, для соблюдения правильного гендерного баланса ввели дополнительного женского персонажа. И на этом, пожалуй, всё - в остальном "Ведьмы" Земекиса далеко не отходят ни от оригинала, ни от версии Роуга. Одни и те же сцены расположены приблизительно в том же самом порядке, складываясь в тот же сюжет. Но при этом исполнение отличается значительно. У Земекиса всё на порядок ярче, цветастее, наряднее, богаче, экспрессивнее и гротескнее, чем у Роуга - и кто-то может добавить здесь: чем следует. И будет, наверное, не так уж не прав.

Оно бы и ничего. Но слишком многие элементы либо не сочетаются с другими, либо не работают так, как надо, либо вовсе не работают. Паренёк в главной роли играет очень плохо, и это будто бы сказывается на игре Октавии Спенсер - она, соответственно, в роли бабушки. Октавия Спенсер как-то грустнеет, сбивается, а когда по сценарию одного подопечного мальца сменяет целая компания раздражающе болтливых гиперактивных мышей, совсем погружается в уныние. И кто её за то осудит, учитывая, что среди мышей есть толстяк, половина реплик которого - о том, что он хочет есть, и девочка (тот самый, сильно необходимый дополнительный женский персонаж), которая только повторяет, что она девочка. Бедная Октавия Спенсер, шла сниматься к Земекису, дель Торо и Куарону, а попала в "Элвина и бурундуков", врагу не пожелаешь.

Но всё преображается и расцветает, едва в кадре появится Энн Хэтэуэй, играющая верховную ведьму, такую чисто дельторовского типа монстрячку, вроде и мерзкую, но вместе с тем утончённую, с наманикюренными когтями на руках и ногах. Появится - и сразу праздник наступает грандиознейший, сразу радость и смех. Потому как блистательная Хэтэуэй в своей роли с наслаждением купается, каждую реплику смакует, даже акцент себе придумала какой-то совершенно непередаваемый, от которого в дубляже, естественно, ничего не останется, что ужасно грустно, поскольку немалой доли удовольствия зрителя лишит.

Хэтэуэй переигрывает ничуть не менее гениально, чем Николас Кейдж в его лучшей форме, но вся энергия уходит в пустоту: Октавия Спенсер на её фоне смотрится удручающе тускло, нарисованные мышки - неуместно, как детсадовские мультяшки в хорроре (собственно, почему "как"?), а Стэнли Туччи, единственный ей под стать, экранным временем обделён по причине третьестепенности своего персонажа. Ну и всё, больше смотреть не на кого и почти не на что, кроме как на далеко не высшего сорта CGI-эффекты. С другой стороны, а что, выдающихся сольных номеров Хэтэуэй мало? Вполне достаточно.

3.5