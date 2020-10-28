28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиаэскадрилья вертолетов Ми-1. Позже эта дата стала Днем армейской авиации России, а у вертолетчиков появился свой неофициальный девиз: "Никто, нигде и никогда без нас".

Первоначально вертолетная авиация считалась вспомогательной: ее задачами были перевозка грузов, корректировка огня и разведка. Сегодня армейская авиация России, чье вооружение считается одним из лучших в мире, - это несколько тысяч вертолетов, предназначенных для самого разнообразного применения.

В честь праздника Минобороны России выпустило видеоролик, посвященный военным вертолетчикам, в котором показаны самые современные боевые машины армейской авиации.

Задачи авиационной поддержки общевойсковых формирований возложены на вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28, а также Ка-52, которые существуют и в корабельной версии.

Как заявил начальник армейской авиации ВКС России полковник Игорь Романов, в этом учебном году авиационные соединения и части принимали участие в более чем в 840 основных мероприятиях боевой подготовки. Средний налет на вертолетчика составил около 100 часов.