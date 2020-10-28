ВКС России успешно испытали новую противоракету

Россия провела успешный испытательный запуск новой ракеты системы противоракетной обороны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, очередной испытательный пуск новой ракеты произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Это произошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как уточнил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, расчет "выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Также отмечается, что новая противоракета после серии испытаний "достоверно подтвердила заложенные характеристики".