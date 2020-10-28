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28.10.2020,  
14:33
Текст:  Михаил Русин

ВКС России успешно испытали новую противоракету

Россия провела успешный испытательный запуск новой ракеты системы противоракетной обороны.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, очередной испытательный пуск новой ракеты произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Это произошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как уточнил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, расчет "выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Также отмечается, что новая противоракета после серии испытаний "достоверно подтвердила заложенные характеристики".

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