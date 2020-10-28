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28.10.2020,  
10:39
Текст:  Михаил Сухарев

ВВС Украины хотят заменить советские истребители американскими

Парк авиационной техники на вооружении Украины устарел настолько, что командование Вооруженных Сил опасается через 10 лет остаться без самолетов, способных выполнять боевые задачи. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что Украина надеется получить от своих западных партнеров многоцелевые истребители, в идеале, американский F-35.
Фото: Airwolfhound / wikimedia.org Фото: Airwolfhound / wikimedia.org
Фото: Airwolfhound / wikimedia.org

Как заявил Дроздов в интервью РБК-Украина, некорректно даже говорить о текущем износе авиапарка ВСУ, в обновлении нуждается абсолютно вся техника.

- Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года, - отметил командующий Воздушных сил ВСУ.

Самому "свежему" военно-транспортному самолету Украины 52 года, истребителям и разведавиации в основном от 30 до 40 лет. И главное - ни одного военного самолета западный сосед России не получил после провозглашения независимости в 1991 году.

Фото: cms.eucom.mil
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Последние 30 лет вся авиация Украины держится на модернизации и ремонте. Боеготовность самолетов поддерживают на 10 авиационно-ремонтных предприятиях, которые ежегодно модернизируют пару десятков единиц техники.

- Ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно. Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через 10, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи, - подчеркнул Сергей Дроздов.

В "Визии развития Воздушных Сил", где изложено видение развития военной авиации Украины, как решение проблем планируется закупка зарубежных многоцелевых истребителей. С их помощью страна смогла бы заменить все типы советской авиации: истребители, штурмовики, бомбардировщики.

- Воздушные Силы Украины хотели бы иметь современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах. Но будем реалистами, так как, например, Польша, хотя уже долгое время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов, - рассказал командующий ВВС Украины.

Более реальным путем Дроздов считает получение на вооружение эскадрильи американских F-16, на которых пилоты смогли бы переучиться.

Создать боевую машину собственного производства в Украине даже не надеются. Чтобы проект хотя бы минимально отвечал современным требованиям, потребуется выделить не меньше 10 миллиардов долларов и порядка десяти лет работы - ни того, ни другого страна себе позволить не может.

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