Постановление правительства Брянской области от 29 октября 2020 года № 499-п "О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-3 "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", учитывая согласование главного государственного санитарного врача по Брянской области, Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года№267-п, от 26 июня 2020 года№272-п, от 6 июля 2020 года №283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п от 20 октября 2020 года № 475-п), изложив подпункт 2.3 пункта 2 в следующей редакции:

"2.3. Приостановить с 23.00 до 6.00 по местному времени на период действия режима повышенной готовности деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Брянской области в следующих отраслях, входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 90);

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 2 59.14);

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 2 56), в том числе с организацией досуга потребителей, за исключением деятельности: по производству продукции общественного питания с возможностью доставки потребителям; по обслуживанию потребителей на вынос (вывоз) без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания; по обслуживанию потребителей в номерах гостиниц и других средствах размещения; по обслуживанию потребителей в пути следования пассажирского транспорта. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников предприятий и организаций (предприятия закрытого типа, обслуживающие определенный контингент потребителей).".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







