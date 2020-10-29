Постановление губернатора Челябинской области от 28 октября 2020 года № 270 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в III квартале 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в III квартале 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 430 рублей;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения - 12 247 рублей;

для пенсионеров - 9 417 рублей;

для детей - 11 965 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

А.Л.Текслер







