ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

Московский ЦСКА во второй раз подряд сыграл вничью в матче группового этапа Лиги Европы. На своем поле армейцы не сумели одолеть хорватское "Динамо" - 0:0.

Как и в первой встрече в Австрии с "Вольфсбергом" (1:1), будь "красно-синие" чуть точнее у чужих ворот, взяли бы три очка. ЦСКА чаще владел мячом, острее атаковал и создал кучу моментов, но пробить "Динамо" не сумел.

Один только Чидера Эджуке мог забить трижды. Были моменты у Федора Чалова, Николы Влашича. В концовке дважды опасно бил Константин Марадишвили. У гостей же был, по сути, только один шанс на гол, когда мяч после удара одного из футболистов "Динамо" срикошетил от Константина Кучева и пролетел чуть выше.

Во втором матче группы "К" австрийский "Вольфсберг" во многом неожиданно разгромил в гостях "Фейеноорд" - 4:1. После двух туров именно "Вольфсберг" расположился в своем квартете на первом месте с четырьмя очками. Далее идут ЦСКА с "Динамо" (по два очка), а "Фейеноорд" набрал один балл.