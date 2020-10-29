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"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона

Новости
    29.10.2020, 11:28
Текст:   Олег Усков

Сериал по мотивам антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" сервиса Peacock покидает эфир стриминга после дебютного сезона.

Фото: kinopoisk.ru
Фото "Ведьмака": обновленная броня Нильфгаарда и беременная чародейка

Об этом пишет Deadline со ссылкой на официальное заявление канала. Руководство выразило благодарность актерам и создателям, выказав уверенность, что у них впереди еще масса иного рода творческих свершений.

Отмечено, что это первое закрытие шоу компании после того, как Сьюзан Ровнер в начале текущего месяца заняла на NBCUniversal пост директора департамента, занимающегося их программами для ТВ и потокового вещания.

Высокобюджетный (порядка ста миллионов долларов) "Дивный новый мир", разработка которого стартовала еще пять лет назад, переезжал с канала на канал и в итоге стал первой ласточкой блока оригинальных продуктов нового стриминга. Но не вызывал особого интереса ни у критиков, ни у зрителей.

Наш отзыв на шоу - здесь.

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