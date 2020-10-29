"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона

Сериал по мотивам антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" сервиса Peacock покидает эфир стриминга после дебютного сезона.

Об этом пишет Deadline со ссылкой на официальное заявление канала. Руководство выразило благодарность актерам и создателям, выказав уверенность, что у них впереди еще масса иного рода творческих свершений.

Отмечено, что это первое закрытие шоу компании после того, как Сьюзан Ровнер в начале текущего месяца заняла на NBCUniversal пост директора департамента, занимающегося их программами для ТВ и потокового вещания.

Высокобюджетный (порядка ста миллионов долларов) "Дивный новый мир", разработка которого стартовала еще пять лет назад, переезжал с канала на канал и в итоге стал первой ласточкой блока оригинальных продуктов нового стриминга. Но не вызывал особого интереса ни у критиков, ни у зрителей.

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