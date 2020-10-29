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29 октября 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 28 октября 2020 года № 456-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта 2.1 пункта 2 после слова "аэропортов," дополнить словами "на парковках,";

2) абзац третий пункта 24 дополнить словами ", за исключением расположенных в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов";

3) дополнить пунктами 41, 42 следующего содержания:

"41. Министерству социальной защиты населения края:

41.1. Обеспечить предоставление до 01 марта 2021 г. назначенных мер социальной поддержки без истребования документов, необходимых для их предоставления.

41.2. Проинформировать граждан о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренном в подпункте 41.1 настоящего пункта.

42. Органам исполнительной власти края в отношении находящихся в их ведении краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений организовать до особого распоряжения их работу при взаимодействии с гражданами по предварительной записи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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