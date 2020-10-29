Распоряжение главы Республики Карелия от 28 октября 2020 года № 663-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

"7.5. Рекомендовать воздержаться от посещения общественных мест, обеспечить режим самоизоляции (в первую очередь лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет), кроме случаев выполнения трудовой функции и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения.";

2) абзац четвертый подпункта 4 пункта 9 дополнить словами ", в первую очередь для лиц старше 60 лет";

3) в абзаце одиннадцатом пункта 11 слова ", имеющих детей в возрасте до 10 лет" заменить словами "старше 60 лет";

4) в пункте 11.10:

в подпункте 1:

в абзаце втором слова "Защитный экран (перегородка) в данном случае должен быть высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра;" заменить словами "До 1 декабря 2020 года обеспечить установку защитных экранов (перегородок) в кассовой зоне. Защитный экран (перегородка) в данном случае должен быть высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра;";

абзац шестой дополнить словами "; до 15 декабря 2020 года наличие и функционирование в торговых объектах площадью до 500 кв. метров (включительно) устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"осуществлять обеззараживание воздуха в помещениях свыше 500 кв. метров путем использования устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений.";

в абзаце одиннадцатом слова "осенних каникул" заменить словами "с 1 ноября по 30 ноября 2020 года";

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, до 15 декабря 2020 года обеспечить наличие и функционирование в помещениях устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений;";

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"до 15 декабря 2020 года наличие и функционирование в помещениях устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений;";

5) в пункте 11.23:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"предварительную запись с соблюдением временного интервала не менее 10 минут между посетителями для исключения контакта между ними, кроме услуг, оказание которых не может осуществляться по предварительной записи ввиду их безотлагательности, исключение ожидания обслуживания посетителями внутри помещения, а также запрещение входа в помещение лиц, не связанных с деятельностью указанных организаций, для входной зоны организацию ожидания на улице;";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"До 1 декабря 2020 года обеспечить установку защитных экранов (перегородок) в кассовой зоне (зоне осуществления расчета с потребителем).";

6) абзац тринадцатый подпункта 1 пункта 11.27 дополнить словами "До 15 декабря 2020 года обеспечить наличие и функционирование в помещениях устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений.";

7) дополнить пунктом 11.29 следующего содержания:

"11.29. Требования к осуществлению деятельности, установленные в пунктах 11.3, 11.9, 11.10, 11.13, 11.23, 11.27 настоящего распоряжения, распространяют свое действие на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" при осуществлении ими указанной деятельности.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







