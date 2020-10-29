Указ губернатора Магаданской области от 28 октября 2020 года № 185-у "О признании утратившим силу указа губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. № 171-у "О введении дистанционной работы на территории Магаданской области"

Постановляю:

1. Признать утратившими силу:

- указ губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. № 171-у "О введении дистанционной работы на территории Магаданской области";

- указ губернатора Магаданской области от 15 октября 2020 г. № 174-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. № 171-у".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев







