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29.10.2020,  
12:53
Текст:  Алексей Моисеев

Новую БМП на шасси советской САУ "Гвоздика" создали на Украине

На Украине не прекращаются попытки создать новую боевую машину пехоты. "Украинский милитаристский портал" разместил у себя фотографии прототипа БМП, получившей название "Кевлар-Э".

Видно, что в этом образце использовано шасси выпускавшейся на Харьковском тракторном заводе старой советской самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Разработчики демонтировали башню со 122-мм гаубицей и установили в задней части корпуса надстройку, которая увеличила высоту десантного отделения.

Там же был смонтирован боевой модуль "Штурм" с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом и комплексом управляемого ракетного вооружения "Барьер" с лазерным наведением.

Такая система вооружения уже применяется на колесных бронетранспортерах БТР-3, модернизированных БМП-1 и на бронекатерах проекта 58150 "Гюрза-М".

Экипаж - три человека: механик-водитель, наводчик-оператор и командир. "Кевлар-Э" способен транспортировать шесть военнослужащих.

Фото: Алексей Моисеев
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Отмечается, что прежний 300-сильный двигатель будет заменен на силовую установку американский компании Cummins увеличенной мощности с более высоким ресурсом. Предполагается, что благодаря этому максимальная скорость по шоссе возрастет до 70 км/ч. Также, вероятно, сохранится возможность преодоления на плаву водных преград.

Военные эксперты отмечают, что данная бронемашина имеет все шансы быть принятой на вооружение, так как в ней используются уже имеющиеся узлы и агрегаты. По своим характеристикам она имеет некоторые преимущества по сравнению с находящимися в войсках устаревшими БМП первого и второго поколения.

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