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29 октября 2020 г.

Постановление правительства Орловской области от 28 октября 2020 года № 660 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 28 октября 2020 г.
Опубликован 29 октября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и на основании Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ "О потребительской корзине в Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области за III квартал 2020 года на душу населения в размере 10 806 рублей, для трудоспособного населения - 11 575 рублей, для пенсионеров -8924 рублей, для детей - 10 950 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области В.В.Соколов



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