Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала

Россия не ограничивает движение капитала и не собирается этого делать, заявил президент страны Владимир Путин.

В ходе выступления на форуме "Россия зовет!" глава государства обратил внимание на международные опросы, которые показывают, что количество иностранных инвесторов, планирующих работать на российском рынке, увеличивается. РФ будет всячески стремиться создавать условия для всех инвесторов, добавил он.

"Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас… свободное движение капитала. Мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать, это наша принципиальная позиция", - заявил Путин.

По его словам, так было в период кризиса 2008-2009 годов, так происходит и во время пандемии. "Это тоже, надеюсь, вызывает доверие к российской экономике и к российской экономической политике", - отметил глава государства.