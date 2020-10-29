Бригада СУЭК-Кузбасс первой в России добыла пять миллионов тонн угля

Новости

Только у 0,2% детей коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме 12:17
В Госдуме заявили, что не обсуждали ранжирование пенсий 12:13
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона 12:12
В Анталье от коронавируса скончался турист из России 12:01
Председатель Еврокомиссии обещала европейцам "необычное Рождество" 12:01
В "Автодоре" рассказали о времени в пути после запуска ЦКАД-3 11:47
В Новороссийске вода в Черном море окрасилась в красный цвет 11:47
В Москве задержан мужчина за попытку поджога офиса "Яндекс. Такси" 11:40
Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей 11:29
"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона 11:28
Finnair терпит миллионные убытки 11:26
Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом 11:21
Онлайн-оформление перепланировки стало популярным среди москвичей 11:21
Первый канал подает в суд на тех, кто оболгал шоу "Голос" 11:19
Авиаперевозки в РФ в сентябре снизились на треть к показателям прошлого года 11:17
Курганцы смогут протестировать себя на COVID-19 самостоятельно 11:10
Найденный в Приморье ихтиозавр может быть неизвестен науке 11:00
В Госдуме предложили отбирать животных за жестокое обращение 10:43
Новгородского замминистра экологии обвинили в ущербе на 246 млн рублей 10:21
Борт из Тюмени не смог сесть в Салехарде из-за обледеневшей ВПП 10:15
На Ставрополье вегетарианку отправили на лечение за истощение дочери 09:56
Мишустин утвердил технологии для "регуляторных песочниц" 09:54
Россияне назвали самые загрязненные города и места с лучшей экологией 09:51
Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать до конца октября 09:48
Посольство РФ ответило на утверждения о российских солдатах в Каталонии 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как будут расти цены на квартиры в новостройках
Как будут расти цены на квартиры в новостройках
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 12:00

Бригада СУЭК-Кузбасс первой в России добыла пять миллионов тонн угля

Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" стала первой в СУЭК и угольной отрасли России, добывшей с начала 2020 года пятимиллионную тонну угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14-1, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года с запасами угля более 5,2 миллиона тонн. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Марка угля ДГ. Отличительной особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи ДБТ и Глиник, вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час. На сегодняшний день в компании используется уже четыре комбайна данного типа.

В целом по шахте имени В.Д. Ялевского объем добычи с начала текущего года превышает 7,8 миллиона тонн угля. В том числе, более 2,3 миллиона тонн выдала на-гора очистная бригада Евгения Косьмина. Еще почти полмиллиона тонн попутно при прохождении горных выработок добыто подготовительными бригадами предприятия.

СУЭК Андрея Мельниченко вкладывает в развитие шахты имени В.Д. Ялевского масштабные инвестиции. Только за последние два года их общий объем составил 8,8 миллиарда рублей. Реализуются крупные проекты, связанные с модернизацией магистрального конвейерного транспорта, строительством двухконвейерной галереи, поставкой проходческих комплексов. Все это позволяет шахте наращивать производительность, обеспечивая при этом эффективность и безопасность шахтерского труда.

Отметим, что с начала 2020 года в компании "СУЭК-Кузбасс" очистной коллектив Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана добыл 3,6 миллиона тонн угля. Рубеж 2,7 миллиона тонн преодолён бригадой Дмитрия Година шахты "Талдинская-Западная 1". Два миллиона тонн на счету бригады Кирилла Куксова шахты "Комсомолец".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России