Бригада СУЭК-Кузбасс первой в России добыла пять миллионов тонн угля

Бригада Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" стала первой в СУЭК и угольной отрасли России, добывшей с начала 2020 года пятимиллионную тонну угля.

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14-1, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года с запасами угля более 5,2 миллиона тонн. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Марка угля ДГ. Отличительной особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи ДБТ и Глиник, вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час. На сегодняшний день в компании используется уже четыре комбайна данного типа.

В целом по шахте имени В.Д. Ялевского объем добычи с начала текущего года превышает 7,8 миллиона тонн угля. В том числе, более 2,3 миллиона тонн выдала на-гора очистная бригада Евгения Косьмина. Еще почти полмиллиона тонн попутно при прохождении горных выработок добыто подготовительными бригадами предприятия.

СУЭК Андрея Мельниченко вкладывает в развитие шахты имени В.Д. Ялевского масштабные инвестиции. Только за последние два года их общий объем составил 8,8 миллиарда рублей. Реализуются крупные проекты, связанные с модернизацией магистрального конвейерного транспорта, строительством двухконвейерной галереи, поставкой проходческих комплексов. Все это позволяет шахте наращивать производительность, обеспечивая при этом эффективность и безопасность шахтерского труда.

Отметим, что с начала 2020 года в компании "СУЭК-Кузбасс" очистной коллектив Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана добыл 3,6 миллиона тонн угля. Рубеж 2,7 миллиона тонн преодолён бригадой Дмитрия Година шахты "Талдинская-Западная 1". Два миллиона тонн на счету бригады Кирилла Куксова шахты "Комсомолец".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс