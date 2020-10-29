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29.10.2020 03:05

В Кузбассе стартовал международный форум "АртЦифровизация"

Трансляцию двухдневного форума можно увидеть на сайте https://artforum2020.ru. После регистрации на этом же ресурсе его участники смогут пообщаться в чате Телеграм-канала с российскими и зарубежными экспертами.

Торжественное открытие форума намечено 29 октября на 10 часов утра по московскому времени, после него начнется пленарная часть. В ходе пленарного заседания представители Министерства культуры РФ, ТПП РФ, представители ведущих международных инновационных компаний и корпораций, эксперты в области цифровизации культурного наследия мирового уровня, губернаторы регионов обсудят реализацию федерального проекта "Цифровая культура" в рамках нацпроектов "Культура" и "Цифровая экономика РФ". Участники форума дадут экспертную оценку задачам и результатам реализации проектов. Итогом обсуждения станет Резолюция, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства.

Как уточняет Кристина Фролова, председатель Кемеровского Союза предпринимателей, который выступает организатором этого масштабного мероприятия, цифровизация культуры - это важнейший ресурс социально-экономического развития России. Инвестиции в культуру - это инвестиции в социальную сферу страны, в воспитание творческой молодежи, обеспечение занятости населения через развитие сектора креативных индустрий.

К участию в официальном открытии форума приглашены замминистра культуры РФ Максим Ксензов; вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев; директор социальных программ Фонда Росконгресс Елена Маринина; председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ Лилия Гумерова; основатель международной IT-компании Nites Group, которая является генеральным партнером форума, Миодраг Скрибич; куратор Expocenter.Digital Фонда развития цифровой экономики Ольга Франчук и другие. На форуме в разных экспертных сессиях примут участие более 85 спикеров из 15 регионов России и 6 стран-участников.

По сути, форум "АртЦифровизация" - это масштабная площадка для демонстрации успешно реализованных проектов, отечественных и зарубежных практик в области применения цифровых технологий в культуре и искусстве, проектов креативных индустрий и примеров арт-пространств. На базе форума планируется создать платформу, которая будет способствовать внедрению цифровых технологий в культурную сферу страны.

За два дня на экспертных сессиях планируется обсудить много вопросов, в том числе роль бизнеса в формировании цифрового культурного наследия; кластеризация - дань моде или необходимость; культурный туризм со смартфоном в руках; цифровое арт-пространство; возможности искусственного интеллекта; опыт art-кластеров Москвы и Калининграда; цифровые технологии для культурного наследия.

На одной из экспертных сессий "Мировой опыт в цифровизации культуры и искусства. Диджитализация искусства: платформенные решения и новые компетенции" примет участие Алексей Силин, руководитель лаборатории дополненной реальности "ArLab.me". Он расскажет о внедрении обучающих продуктов с технологией дополненной реальности, а также представит уникальные разработки лаборатории.

Участие в Форуме бесплатное. Формат мероприятия позволяет всем участникам напрямую задать вопросы к выступающим спикерам и получить ответ. Форум проходит на средства гранта "Российского фонда культуры", представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" Национального проекта "Культура".

Прямая трансляция форума также будет доступна на сайте КУЛЬТУРА.РФ

Материал подготовлен Кемеровским Союзом предпринимателей

#нацпроекткультура#российскийфондкультуры#цифра#искусство#кемеровскийсоюзпредпринимателей

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