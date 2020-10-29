Экипажи Каспийской флотилии обезвредили группу морского десанта

В ходе проходящих в Каспийском море учений экипажи флотилии выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, и обезвредили условных диверсантов, сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Артиллерийским огнем были также поражены расположенные на острове Чечень наземные цели, обозначавшие морской десант условного противника.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море было задействовано более десяти боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, среди них - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", артиллерийские и десантные катера.

Кроме того, в ходе боевой тренировки военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Каспийской флотилии обезвредили условную группу подводных диверсантов.

По замыслу, дежурная смена поста наблюдения обнаружила движущиеся подводные объекты в районе пункта базирования кораблей флотилии. Боевые пловцы были подняты по тревоге и выдвинулись на противодиверсионном катере "Раптор". Группа захвата обезвредила условных диверсантов и доставила их на берег.

На заключительном этапе тренировки боевые пловцы выполнили осмотр и условное разминирование кораблей флотилии.

Справка "РГ"

Специальные маневренные противодиверсионные катера "Раптор", которые использует отряд противодействия диверсионным силам и средствам Каспийской флотилии, оснащены высокотехнологичными приборами и могут быть использованы при выполнении задач в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Одной из особенностей катеров данного проекта является возможность передвижения на любых курсовых углах при волнении на море до пяти баллов включительно: на скорости 20 узлов при высоте волн 4,5 метра и на скорости 28 узлов при высоте волн 2,5 метра.

Таким образом, конструкция катера обеспечивает ему отличную мореходность, высокую скорость движения, безопасность и эффективность при разных условиях эксплуатации.\