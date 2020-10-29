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29.10.2020,  
12:18
Текст:  Николай Грищенко

Украинские артиллеристы остались без новых снарядов

Украинская армия осталась без новых артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 мм. Советские арсеналы опустели или пришли в негодность, а наладить собственное производство не получилось.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
США закупят советские боеприпасы и вооружение для своих союзников

Как сообщает издание Defense Express, американская компания Grey Fox Logistics вместе с киевским предприятием "Артем" не выполнили контракт по поставке оборудования для производства боеприпасов крупных калибров.

История началась в 2017 году, когда из украинского бюджета было выделено 16 миллионов долларов на закупку оборудования для производства гильз и корпусов артиллерийских снарядов различного калибра. В конкурсе участвовали компании из Турции, Южной Кореи, Китая и США.

В итоге американская компания Grey Fox стала победителем в тендере, но несмотря на перечисленные деньги, производственная линия для боеприпасов на Украине так и не заработала.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и ищет виновных в том, что украинские артиллеристы остались без боеприпасов 155-мм "натовского" и 152-мм "советского" калибра.

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