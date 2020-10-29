Сбивать опасно: в Китае вспомнили про советский атомолет Ту-119

В Китае оценили уникальный советский самолет с ядерным реактором Ту-119

Портал "ИноСМИ" опубликовал перевод статьи в популярной китайской соцсети WeChat. Она посвящена амбициозному советскому проекту - атомолету Ту-119. Автор неточен в формулировках и называет его единственным в мире бомбардировщиком с ядерным реактором. В действительности он был создан в качестве летающей лаборатории для испытания самолетной ядерной установки на основе стратегического бомбардировщика Ту-95M.

В статье предполагают, что такой самолет мог бы без дозаправки долететь до любой точки земного шара и его не осмелились бы сбить, поскольку уничтожение Ту-119 в воздухе было бы равносильно ядерному взрыву.

Но в итоге проект был закрыт. Похоже, что из-за катастрофических последствий, к которым привело бы падение самолета.

В наше время концепция Ту-119 остается актуальной, полагает автор. Однако текущий уровень научно-технического развития пока не позволяет разрабатывать атомные самолеты.

Справка "РГ"

Разработка ядерной самолетной установки (ЯСУ) началась в 1956 году. В проекте были задействованы КБ Н. Д. Кузнецова, КБ А. М. Люльки, КБ А. Н. Туполева и КБ В. М. Мясищева. Авиационным реактором занимался Курчатовский институт.

В 1958 был создан наземный стенд и самолет Ту-95ЛАЛ (заказ 247) с ядерным реактором в грузоотсеке. Его первый пуск произвели на семипалатинском полигоне в 1959 году. В 1961 году самолет переоборудовали и выполнили на нем 34 полета.

По их итогам началось проектирование экспериментальной машины "119". К началу 70-х годов планировалось начать летные испытания самолёта. После чего собирались создавать полноценный боевой самолет противолодочной обороны с ЯСУ. Предполагалась, что длительность полета Ту-119 будет ограничена только возможностями экипажа.