Семь продюсеров из РФ обучатся в рамках престижной международной программы

Семь российских продюсеров пройдут обучение с ведущими международными экспертами. Именно они победили в конкурсе, который некоторое время назад объявило "Роскино" - организация, миссия которой продвигать за рубеж отечественный контент и его создателей.

"РГ" писала о конкурсе. Но вот что парадоксально: все семь победительниц - женского пола. Ни одного мужчины. Конечно, можно сказать, что мы в мировом тренде - сейчас женское движение в кинематографе набрало обороты. Однако, все равно факт странный. Одним из условий участия в программе было предоставление интересного зарубежной аудитории и профессионалам кинопроекта. Каждая из продюсеров представила свой. И это - только начало продвижения новых фильмов.

Итак, победителями конкурса на участие в престижной международной образовательной программе по копродукции Eave On Demand In Russia стали:

Ксения Летовa (New People Film Company). Ксения - продюсер компании по спецпроектам, для зарубежной копродукции представляет проект "Наводнение" (The Flood). Это полнометражная кинокартина по мотивам повестей Евгения Замятина "Наводнение" и "Север", поднимающая актуальные для современной Европы вопросы гендерного равенства, отношения к женщине. Автор сценария и режиссер фильма Иван Твердовский хорошо известен европейским зрителям (недавно его "Конференция" вошла в шорт-лист секции "Дни Венеции" 77-го Венецианского кинофестиваля). "Работа над этим проектом является в своем роде дебютом, поскольку ранее я хоть и работала над полнометражными картинами, это первый проект, создаваемый в сотрудничестве с иностранными партнерами", - сказала Ксения.

Элина Касаткина (Sunrise Pictures LLC). В проекте "Фанатка" (The Fan), который представляет Элина, затронута проблема противостояния поколений, отношений различных социальных групп и субкультур, а также редкая тема - фанатизм, ложные иллюзии и кумиры среди молодёжи.

Элина Касаткина - также продюсер ряда короткометражных и документальных фильмов, которые были показаны на российских и международных фестивалях и телевидении. В настоящее время заканчивает обучение в области кино и аудиовизуального искусства в Университете Новая Сорбонна (Париж), стажировалась в Квебекском Университете в Монреале (Канада).

Марина Наумова (Garpastum Pictures) представляет проект "Дело Бейлиса" (Beilis Case). В основе фильма - реальные события, которые произошли в Киеве в 1912-м году, но картина не является дотошной реконструкцией событий известного дела. Это скорее модернистский кинороман, в котором известные люди и события смешиваются с сюжетными допущениями, героями, которых не было в реальности, даже с элементами гротеска. Фильм рассказывает о том, как жуткое, но, в общем, тривиальное убийство превратилось в важное социальное и политическое событие. Для Марины, которая сейчас работает продюсером девелопмента кинокомпании Garpastum Pictures, путь в кино начался пять лет назад, она работала в сфере короткометражного и полнометражного кино, имеет опыт talent-скаута и сценарного агента.

Катерина Михайлова (Vega Film) презентует фильм "Страна Саша" (The Land Named Sasha). Он затрагивает тему жизни российских подростков и фокусируется на тех проблемах и вызовах, которые актуальны для целого поколения детей, многие из которых воспитаны в неполных семьях с нелегким "наследием" советского прошлого и сложных 90-х. Катерина работает в сфере кинопроизводства более шести лет; в ее фильмографии уже четыре успешных совместных проекта копродукции с Европой. Проекты, в которых Катерина принимала участие, мы показывали и на нашем фестивале "Дубль дв@", и неоднократно писали о них в "РГ". Это такие картины, как "Город уснул", "Конференция", "Близкие", "Кадиш", альманах "Свидетели" и другие.

Проект Полины Шлихт (Monumental Pictures) называется "Город Птиц" (City of Birds). Основные темы картины - жизнь-пережидание на полустанке времени между прошлым и будущим, между покинутой родиной и родиной новой, еще не обретенной, а также любовь безвременная и вневременная. Полина Шлихт начала карьеру в кинобизнесе в 2014 году, с 2015-го возглавляет Monumental Pictures. Помимо кинопроизводства, она также занимается закупкой фильмов и сериалов для стран СНГ.

Янна Буряк ратует за картину "Белый Пароход" (The White Ship). Это история любви, которая разворачивается на фоне перестройки, слома времен; проект о поиске национальной идентичности, о битве прошлого и будущего, о поиске истинного пути. Янна Буряк - основатель компании Mimesis и агентства Vostok; специализируется в международной копродукции в сфере авторского кино и имеет опыт коллаборации с Францией, Германией, Италией, Бразилией, Грецией и Великобританией.

Тема фильма Жанны Шахшаевой "Чао" (Ciao) - затрагивает взаимоотношения двух стран - России и Италии. Комедия посвящена любви и отношениям, которым не страшны стереотипы, расстояния, разница в культуре и менталитете Опыт работы Жанны в кино - более 15 лет, из которых 8 лет она посвятила работе в компании All Media Company - как руководитель международного отдела и продюсер.

Основной тренинг программы Eave On Demand In Russia состоится 16-18 ноября в Москве в компании "Роскино" (в связи с тем, что было отобрано семь проектов, организаторы решили продлить обучение еще на один день). Благодаря онлайн-трансляции российские продюсеры смогут принять участие в семинарах и лекциях иностранных профессионалов индустрии. Также планируются две лекции на базе площадки Московской Школы Кино. По итогам программы ряд участников получат возможность представить свои проекты полнометражных фильмов на одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе - Industry@ Tallinn&BalticEvent в конце ноября.

Справка "РГ"

Проект Eave On Demand In Russia разработан специально для российских продюсеров художественных фильмов, желающих работать на международных рынках, совместно с ведущей европейской организацией, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) при поддержке Министерства Культуры РФ. Отбором проектов занималась уполномоченная комиссия, в состав которой вошли: председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, начальник отдела господдержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко, генеральный продюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев, генеральный продюсер кинокомпании "Коктебель" Роман Борисевич и куратор и идеолог Eave On Demand Наталья Дрозд.