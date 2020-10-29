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СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски

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    29.10.2020, 14:17
Текст:   Олег Усков

Лауреат премии "Оскар" Брэд Питт тайно расстался с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, с которой состоял в отношениях три последние месяца, имея с девушкой "бурный роман". Об этой сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Между ними всё кончено", - заверил издание неназванный источник.

При этом ресурс напомнил, что впервые актера и модель засекли вместе в августе. И наблюдатели тут же окрестили Потуральски очередной "копией Анджелины Джоли", бывшей супруги Питта.

Известно, что Николь состоит в т.н. открытом браке (то есть предполагается, что партнеры могут встречаться и жить половой жизнью с другими людьми) с 68-летним мультимиллионером и ресторатором Роландом Мэри, которому семь лет назад родила сына.

Фото: www.kinopoisk.ru
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По словам другого источника, бизнесмен, неоднократно побывавший в браке, не ревнив и смотрел на отношения "жены" с голливудской звездой "философски" и "без негатива".

Также отмечено, что причиной расставания стал тот факт, что Брэд, будучи реалистом, понимает сложность "семейной ситуации" предполагаемой возлюбленной, с которой Николь хорошо бы уже разобраться.

К слову, актер и модель познакомились именно в ресторане Мэри, как утверждается.

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