Таможенная карта: каждый второй импортер и экспортер МСБ планирует сохранить объем внешнеторгового оборота

Шесть из десяти компаний малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность, столкнулись со снижением объемов внешней торговли из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования платежной системы "Таможенная карта", оператором которого выступил Аналитический центр НАФИ. Треть малых и средних предприятий рынка ВЭД кризис не затронул, а для 7% пандемия стала катализатором роста объемов внешнеэкономической торговли.

Возвращения к докризисным объемам внешней торговли почти половина компаний МСБ ожидают не ранее, чем через полгода-год. Самый оптимистичный прогноз по восстановлению рынка - через 1-3 месяца (такие ожидания у 15% компаний), самый пессимистичный - через 2 года и позже (10%). По оценкам 8% восстановление объемов внешней торговли уже произошло.

"При расчете индекса внешнеэкономической активности малого и среднего бизнеса мы отмечаем преобладание негативных оценок сложившейся ситуации на фоне пандемии в трансграничной торговле. Из позитивных прогнозов - в ближайший квартал каждый второй российский импортер и экспортер сектора МСБ планирует сохранить текущий объем внешнеторгового оборота (48% и 44% соответственно). Увеличить внешнеторговый оборот в ближайшие три месяца планируют 16% импортеров и 21% экспортеров МСБ", - рассказал генеральный директор "Таможенной карты" Андрей Возмилов.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что участники ВЭД, в отличие от компаний, работающих на внутреннем рынке, сильно зависят от зарубежных контрагентов, от экономической ситуации, складывающейся в других странах: уровня потребительского спроса, объемов производства, отсутствия дефицита. Эта специфика сказывается и на оценке текущей ситуации, и на прогнозировании ее развития. По результатам проведенного исследования каждая третья компания, ведущая ВЭД, не надеется на скорое восстановление объемов внешнеэкономической торговли и прогнозирует восстановление не раньше, чем через год, а 20% компаний не смогли дать никакого прогноза.

"Для более скорого восстановления и для минимизации негативных последствий возможных будущих кризисов компаниям, ведущим ВЭД, важно развивать онлайн-инструменты ведения бизнеса, расширять сеть контрагентов за рубежом, а также сформировать стратегию диверсификации направления своей деятельности. Также компании ожидают и внешнюю поддержку со стороны государства. Так, по результатам исследования, в число востребованных мер вошли финансовая поддержка в формате грантов и субсидий, снижение налогов и размера пошлин, а также ослабление контроля со стороны надзорных органов", - прокомментировала Имаева.

Андрей Возмилов обратил внимание на повышенный запрос участников ВЭД на удобные цифровые решения в области логистики и таможенного оформления грузов. "В рамках новой стратегии "Таможенной карты" мы предложим такие решения, объединив их на единой платформе", - рассказал он.

Методика измерения Индекса внешнеэкономической деловой активности



Индекс внешнеэкономической активности МСБ отражает мнение российских участников ВЭД МСБ о текущем состоянии своего бизнеса и бизнеса зарубежных партнеров, а также прогнозы развития ситуации на ближайшие 3 месяца. Это комплексный показатель, состоящий из двух частных индексов:

- Частный индекс экспорта (на основании ответов компаний-экспортеров)

- Частный индекс импорта (на основании ответов компаний-импортеров)

Индекс внешнеэкономической активности может принимать значения от -100 до +100 баллов, где 0 - среднее значение. Если индекс принимает значение выше 0 баллов, то можно говорить о преобладании позитивных оценок, если ниже - негативных. Динамика индекса позволяет прогнозировать темпы развития рынка ВЭД. Если индекс снижается, то темпы развития рынка замедляются. Если индекс увеличивается, это отражает рост рынка внешнеэкономической торговли.

По состоянию на сентябрь 2020 года Индекс деловой активности ВЭД в сегменте МСБ составляет -49 баллов. При этом у компаний-импортеров дела обстоят лучше, чем у экспортеров (частный индекс импорта − -45 баллов, частный индекс экспорта составил -54 балла).

Материал предоставлен ООО "Таможенная карта"