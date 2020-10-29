Тарифы МКБ для малого бизнеса признаны лучшими агентством Markswebb

Агентство Markswebb провело исследование тарифов 16 российских банков, специализирующихся на обслуживании малого и среднего бизнеса. Среди лидеров рейтинга два тарифа Московского кредитного банка (МКБ).

По версии Markswebb тарифы МКБ являются идеальными для небольших компаний. Первое место в исследовании среди тарифов, предназначенных для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров, занял пакет услуг "Легкий", который подходит для бизнесменов с ежемесячной выручкой до 150 тысяч рублей.

Тариф "Стартовый" от МКБ вошел в ТОП-3 рейтинга. По версии агентства он оптимален для некрупных торгово-сервисных предприятий. Этот пакет услуг наиболее выгоден для компаний с выручкой около 700 тысяч рублей в месяц, из которых порядка 300 тысяч - по торговому эквайрингу. Тариф позволяет переводить до 150 тыс. руб. в месяц физическим лицам без комиссии, а также снимать со счета до 100 тыс. руб. ежемесячно с комиссией 1%. При этом тарифе банк начисляет 1% на остаток по счету.

"Мы с 7 сентября обновили тарифы для МСБ, - отмечает директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. - И потому для нас очень важно, что не только наши клиенты, но и независимые участники исследования оценили преимущества новых пакетов услуг".

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 кв. 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Материал предоставлен ПАО"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"