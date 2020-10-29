Постановление правительства Тюменской области от 29 октября 2020 года № 678-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "Федерации 08.05.2020," дополнить словами: "постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.01.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом",".

2. Подпункт 12.2 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12.2. обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.".

Губернатор области А.В.Моор







