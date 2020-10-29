ВМС Колумбии задержали очередную подлодку наркокартеля

Военно-морские силы Колумбии остановили сильно загруженную подводную лодку в восточной части Тихого океана. На ней находилось более двух тонн кокаина, что больше ее плановой загрузки.

Корабль обнаружил самолет ВМС Колумбии, сообщает Hisutton. Судно попыталось уйти от преследования, но его остановили. Задержали трех человек - граждан Колумбии, Эквадора и Мексики. 2045 килограммов кокаина предназначались для Мексики, а далее - для американского рынка. Предварительная стоимость - 67 миллионов долларов.

Издание сообщает, что конструкция субмарины представляет собой новое семейство подлодок наркомафии, этот тип обозначен как LPV-OM-VSV-7. Хотя есть некоторое сходство и с уже широко распространенной LPV-OM-3.

Кстати, "РГ" уже рассказывала о подобном задержании. Это был первый образец нового семейства наркоподлодок. Замаскированное судно сочетает в себе некогда стандартную компоновку, состоящую из полезной нагрузки в носовой части, кабины в средней части и одного внутреннего двигателя на корме. Такие лодки могут погрузиться на глубину до 4,5 метра и пройти около пяти тысяч километров, перевезти от трех до десяти тонн кокаина.