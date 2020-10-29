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29.10.2020,  
10:26
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМС Колумбии задержали очередную подлодку наркокартеля

Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Военно-морские силы Колумбии остановили сильно загруженную подводную лодку в восточной части Тихого океана. На ней находилось более двух тонн кокаина, что больше ее плановой загрузки.

Фото: Министерство обороны РФ
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Корабль обнаружил самолет ВМС Колумбии, сообщает Hisutton. Судно попыталось уйти от преследования, но его остановили. Задержали трех человек - граждан Колумбии, Эквадора и Мексики. 2045 килограммов кокаина предназначались для Мексики, а далее - для американского рынка. Предварительная стоимость - 67 миллионов долларов.

Издание сообщает, что конструкция субмарины представляет собой новое семейство подлодок наркомафии, этот тип обозначен как LPV-OM-VSV-7. Хотя есть некоторое сходство и с уже широко распространенной LPV-OM-3.

Кстати, "РГ" уже рассказывала о подобном задержании. Это был первый образец нового семейства наркоподлодок. Замаскированное судно сочетает в себе некогда стандартную компоновку, состоящую из полезной нагрузки в носовой части, кабины в средней части и одного внутреннего двигателя на корме. Такие лодки могут погрузиться на глубину до 4,5 метра и пройти около пяти тысяч километров, перевезти от трех до десяти тонн кокаина.

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