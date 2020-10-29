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1 ноября 2020 г. 14:40
"Родина"
Текст: Евгений Поддубный (журналист ВГТРК, военкор)
Родина - № 11(1120)

Вы заигрались, паны!

Внук танкиста-фронтовика ответил на очередную бесстыдную попытку забыть уроки Нюрнберга
Польская компания D-Day Miniature Studio, производящая игрушечных солдатиков, выпустила новую серию. Red Storm over Europе - четыре фигурки советских солдат, глумливо представленных пьяными мародерами. Я не знаю, кто работает в этой компании, сколько этим людям лет, живы ли их деды и прадеды, верят ли они в Бога. Судя по этой "продукции", ни черта у них нет в душе, трусливые они и злобные.
Пётр Григорьевич Поддубный, освобождавший Польшу, и его внук.
Пётр Григорьевич Поддубный, освобождавший Польшу, и его внук.

Ну и глупые.

Некоторые советские солдаты, конечно, мародерствовали - как и американские, и британские, как и любые солдаты.

Но жестче, чем в РККА, за это не наказывали нигде. Причем, даже на территории Германии, солдаты которой убивали, насиловали, жгли, морили голодом советских людей. Да если бы от всей Германии не осталось ни одного целого дома, вряд ли у кого-то было бы моральное право осуждать Красную армию. Но Германию не превратили в пустырь.
Приказ "О наведении порядка во внешнем виде военнослужащих и улучшении дисциплины"

Больше того, директива Военного совета 1-го Белорусского фронта от 22 апреля 1945 года запрещала солдатам и офицерам отнимать у немцев технику, скот и продукты питания. Запрещала занимать жилые дома, выгоняя хозяев на улицу, и обязывала жестко пресекать такие случаи. Грабителей и мародеров предписывалось задерживать и судить. А продовольственные запасы складов и магазинов, оставленных хозяевами, - расходовать как на нужды воинских частей, так и на снабжение мирных жителей.

Мой дед Петр Григорьевич был командиром танка Т-34. Он освобождал Польшу, был там ранен. Если бы он сейчас был жив, наверняка бы захотел дать в морду автору фигурок - художнику Павлу Красицкому, который его, Петра Григорьевича, и его боевых товарищей изобразил мародерами. Мог, кстати, и поехать для этого в Польшу. Дед чужого никогда не брал, даже с поля боя.

Мы, русские, очень терпеливый народ, даже иногда вялый, всепрощающий. У нас воруют даже правду, а мы максимум, что сделаем, - поругаемся. Солдатики - вроде и несерьезно как-то. Чего шум поднимать.

Но если бы только солдатики.

D-Day Miniature Studio - частная польская компания. И я хочу, чтобы моя страна владела инструментарием, который бы позволял после Red Storm over Europe растоптать в пыль бизнес этой компании. Чтобы боялись так извращать историю и плевать на могилы наших дедов и отцов.

Этот поляк Павел Красицкий не стал изображать фашистов, которые сжигают людей в печах Освенцима, нет у него офицеров ваффен-СС, что расстреливают женщин и детей. Не изобразил он фигурку немца, который поджигает сарай, набитый живыми людьми, в Хатыни.
Правнучка Рокоссовского - о сносе памятников советским воинам в Польше

600 тысяч советских солдат и офицеров погибли в ходе освобождения Польши от фашистов. 22 тысячи красноармейцев полегли во время операции по освобождению Варшавы.

Офис D-Day Miniature Studio расположен в Познани. Если бы не советские воины, не было бы никакой Познани и Польши бы не было.

Зато сегодня продукция этой компании свободно продается в Москве. Да, вот так. И, к моему глубокому сожалению, будет продаваться и дальше. Моего деда Пети на них нет. И еще миллионов наших дедов.

Мерзость польского производства.
Темы дня:
#Великая Отечественная война
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