Постановление правительства Вологодской области от 28 октября 2020 года № 1268 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

в абзаце девятом пункта 3 после слов "досуговых мероприятий" дополнить словами "в период с 08.00 до 24.00";

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям, оказывающим услуги населению, организациям, обеспечивающим пассажирские перевозки, независимо от организационно-правовой формы усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.";

абзац второй подпункта 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"соблюдать масочный режим, в том числе при проезде на транспорте (в том числе в такси), посещении организаций, деятельность которых не приостановлена, мест массового пребывания людей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных общественных мест, а также при нахождении на парковках и в лифтах;";

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"; оказание услуг общественного питания в период с 00.00 до 08.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, облуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации питания работников".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







